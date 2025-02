Avião com deportados dos EUA chega a Fortaleza

O segundo grupo de deportados dos Estados Unidos desembarcou no Aeroporto Internacional de Fortaleza pouco depois das 16 horas desta sexta-feira (7). O voo partiu do Aeroporto Internacional Rafael Hernández, em Aguadilla, Porto Rico, com 111 brasileiros a bordo.

Fortaleza foi escolhida para a chegada dos deportados ao País para evitar o uso prolongado de algemas pelos passageiros em território nacional.

Conforme apuração do Diário do Nordeste, há pelo menos um cearense no voo de deportados brasileiros. Em entrevista, a mãe dele afirmou à reportagem que o jovem saiu do Brasil para morar no Canadá, mas há três anos morava nos Estados Unidos. No dia 2 de janeiro, ele avisou para a mãe que tinha sido detido.

Legenda: Os brasileiros serão acolhidos inicialmente pela Polícia Federal Foto: Thiago Gadelha

Como 80% dos deportados são mineiros, o plano inicial do Governo Federal era de que o avião aterrissasse em Belo Horizonte, Minas Gerais, assim como ocorreu no primeiro voo, no último 24 de janeiro, que teve 88 pessoas deportadas.

Acolhimento

Os brasileiros serão acolhidos inicialmente pela Polícia Federal, que fará a conferência da lista com os nomes e o controle migratório. Depois, eles receberão assistência do Ministério dos Direitos Humanos (MDH), por meio da Operação Acolhida.

A Secretaria dos Direitos Humanos do Ceará (Sedih), por meio do Posto Avançado de Atendimento Humanizado ao Migrante (PAAHM), também deve apoiar a operação.

Um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) está de prontidão para o deslocamento de Fortaleza a Belo Horizonte. No entanto, não se sabe ainda como o restante do grupo será levado aos seus estados de origem.

Legenda: Os brasileiros deportados serão levados de Fortaleza a Minas Gerais em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) Foto: Thiago Gadelha

Legenda: Brasileiros serão levados aos seus estados de origem Foto: Kid Junior

Na capital mineira, há um Posto de Acolhimento aos Repatriados que garantirá acesso gratuito à Internet, carregador de celular e outros canais para que as pessoas entrem em contato com seus familiares e obtenham orientações sobre serviços públicos de saúde, assistência social e trabalho.

"O Governo Federal reafirma seu compromisso com a promoção e a proteção dos direitos fundamentais dos cidadãos brasileiros e atua para garantir regresso digno e seguro. A dignidade da pessoa humana é um princípio basilar da Constituição Federal e um dos pilares do Estado Democrático de Direito, configurando valor inegociável", comunicou o Ministério das Relações Exteriores (MRE), que afirmou que o voo desta sexta será avaliado "com vistas à organização dos seguintes".

Legenda: Os deportados chegarão ao Brasil pelo Aeroporto Internacional de Fortaleza Foto: Thiago Gadelha

No aeroporto de Fortaleza para receber os deportados, o defensor-geral da União, Leonardo Magalhães, explicou ao Diário do Nordeste que, assim que chegarem, muitos precisarão regularizar o Cadastro de Pessoa Física (CPF), emitir carteira de trabalho ou solicitar algum benefício previdenciário, por exemplo. "Essas questões iniciais, de acesso à Justiça, assistência jurídica e regularização de documentos para permitir a reintegração ao Brasil" serão esclarecidas pela Defensoria Pública da União (DPU), disse.

Quantos brasileiros serão deportados dos EUA?

Um documento do Immigration and Customs Enforcement (ICE), referente a novembro de 2024, contabilizou quase 1,5 milhão de pessoas com sentença de deportação nos Estados Unidos. Dessas, 38,6 mil eram brasileiras, mas a lista ainda poderá ser atualizada.

Os dados dizem respeito a cidadãos não americanos que não estão presos, mas que teriam ferido leis de imigração do país e teriam tido processo avaliado por um juiz.