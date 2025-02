Deportados dos EUA devem ter recepção breve no Ceará antes de seguirem para Minas Gerais

Após dias de indefinição, o governo federal finalmente detalhou ao Estado do Ceará como será o procedimento para a chegada dos 135 brasileiros deportados dos Estados Unidos. O grupo desembarca na tarde desta sexta-feira (7) no Aeroporto de Fortaleza, que passa a ser o ponto de chegada oficial desses voos.

Conforme revelou esta coluna na última quarta-feira (5), a decisão de direcionar as aeronaves para a capital cearense pegou o governo estadual de surpresa, já que a comunicação oficial só ocorreu na última segunda-feira (3), com prazo curto para planejamento. Agora, com as diretrizes definidas, o Ceará ficará responsável apenas pelo primeiro acolhimento. Isso inclui um local reservado para a recepção, uma refeição e, se necessário, assistência para higiene.