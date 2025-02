Crise diplomática dos deportados entre Brasil e EUA vira dor de cabeça para o Ceará

A crise procedente da imigração entre Brasil e Estados Unidos ganhou contornos diplomáticos e práticos que recaem diretamente sobre o Ceará. Com a intensificação das deportações em massa sob o governo de Donald Trump, o Aeroporto Internacional de Fortaleza se tornou, sem planejamento prévio, a porta de entrada dos brasileiros devolvidos ao país, o que é bastante preocupante.

A mudança ocorreu após a polêmica cena do primeiro voo com deportados, que pousou em Manaus no fim de janeiro, quando imagens de brasileiros algemados e acorrentados nos pés repercutiram negativamente em todo o País. A prática, criticada por especialistas como uma violação da dignidade humana, levou o governo brasileiro a um ajuste estratégico: direcionar os voos para Fortaleza, ponto mais próximo dos EUA no território nacional, o que minimizaria o tempo de sobrevoo de cidadãos brasileiros nessa condição.

Falta de informações e logística incerta

O primeiro voo com deportados sob a nova política de Trump traz 135 brasileiros, sendo 80% de Minas Gerais. As poucas informações repassadas pelo governo americano dificultam o planejamento da recepção. O que se sabe até agora é que não se trata de um grupo em situação de vulnerabilidade social, o que significa que os deportados terão que arcar com seus próprios custos de deslocamento para seus estados de origem.

O Estado do Ceará deve disponibilizar apoio psicológico e assistência social, mas não oferecerá passagens nem hospedagem. Esse modelo de recepção pode funcionar para um voo isolado, mas se a frequência aumentar, como tudo indica, será inevitável a criação de uma estrutura fixa para lidar com a situação ou uma cobrança mais incisiva ao governo federal para assumir a responsabilidade.

Impacto na economia e no turismo

Além do desafio social e diplomático, há um problema econômico relevante. Fortaleza é um dos principais destinos turísticos do Brasil e recebe vários voos internacionais diariamente, especialmente da Europa e dos Estados Unidos.

O Aeroporto Pinto Martins tem estrutura limitada, com policiamento federal reduzido e alta demanda operacional. Se a chegada de deportados se tornar frequente, a pergunta que se impõe é: quem será priorizado – turistas estrangeiros legais ou deportados brasileiros?

A sobrecarga pode comprometer a eficiência do atendimento, gerar atrasos e manchar a imagem da cidade como um destino turístico, impactando a economia local. A questão precisa ser discutida com urgência entre as autoridades cearenses, o governo federal e o próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para que Fortaleza não se transforme, de forma improvisada, na principal porta de retorno dos deportados do governo Trump.