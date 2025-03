Ministra da Ciência lança projeto de letramento digital e educação científica no CE; veja locais contemplados

A titular do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), Luciana Santos, lançou o programa "Mais Ciência na Escola" no Ceará, na manhã desta sexta-feira (14), no Palácio da Abolição, em Fortaleza. A iniciativa nacional visa impulsionar o letramento digital e a educação científica na educação básica.

No território cearense, o projeto implantará laboratórios maker em 75 escolas públicas, estaduais e municipais, distribuídas em 15 localidades. São elas:

Baturité;

Fortaleza;

Horizonte;

Ibicuitinga;

Ipaporanga;

Itaitinga;

Juazeiro do Norte;

Limoeiro do Norte;

Maracanaú;

Maranguape;

Mauriti;

Quixadá;

Quixeramobim;

Redenção;

Solonópole.

Cerca de 20 das instituições participantes estão na Capital, tendo sido escolhidas por possuírem o menor Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) do Município, conforme o reitor da Universidade Estadual do Ceará (Uece), Hidelbrando dos Santos Soares. Ele detalhou que o objetivo do programa é elevar o indicador em todas as escolas participantes.

O programa ainda prevê a capacitações de professores e o auxílio financeiro a docentes e estudantes, entre outras ações.

[Essa iniciativa] significa mais qualidade e estímulo a crianças e jovens desenvolverem competências e habilidades relacionadas às áreas de ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática. A implementação desse laboratório está alinhada à ativação de habilidades do letramento digital, também da educação midiática e conteúdos direcionados ao combate à desinformação." Luciana Santos Ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação

Veja também Papo Carreira MEC divulga espelho da redação do Enem 2024 nesta sexta (14); veja horário e como acessar Que Nem Tu De Quixadá para o mundo: professora cearense cria negócio que transforma a periferia do Brasil e do exterior

O Mais Ciência na Escola no Ceará é fruto de uma articulação da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece) junto ao MCTI, com condução pela Uece, que recebeu aporte de R$ 7,5 milhões por meio do Edital Conecta e Capacita nº 13/2024.

"Essa soma de ações do Governo Federal, do Governo Estatual e também dos municípios é imprescindível para que qualquer política pública, seja em educação ou em ciência e tecnologia, avance", destacou Sandra Monteiro, titular da Secitece.

O programa é financiado pelo Fundo Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), fruto de uma parceria entre MCTI, Ministério da Educação (MEC) e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

Além da ministra Luciana Santos, do reitor da Uece e da secretária da Ciência do Ceará, o evento contou com a presença da vice-governadora Jade Romero (MDB), da senadora Augusta Brito (PT) e do secretário de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social (Sedes) do (MCTI), Inácio Arruda, entre outras personalidades.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.