Lanchonete desaba no Centro de Sobral, no Ceará; veja vídeo

Uma lanchonete localizada no Centro do município de Sobral, distante 231 km de Fortaleza, desabou no início da tarde desta quinta-feira (13). O estabelecimento fica localizado na Rua Joaquim Ribeiro. Em vídeos enviados ao Diário do Nordeste, leitores registraram o momento em que pessoas correram aos escombros na busca por soterrados. Até o momento, não há confirmação do Corpo de Bombeiros sobre vítimas.

Segundo relatos de comerciantes, duas funcionárias estavam dentro do empreendimento. As mulheres perceberam sinais de desmoronamento e saíram correndo do local.

Em nota publicada no Instagram, o Puro Sabor Salgateria informou que "não houve ferimentos graves a nenhuma pessoa presente no local".

Ainda em comunicado, a empresa ressaltou que está "colaborando com as autoridades competentes para apurar as causas do ocorrido e tomaremos todas as medidas necessárias para garantir a segurança e a normalização de nossas atividades".

Em contato com a prefeitura de Sobral, a assessoria de comunicação informou que o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil e a Guarda Municipal fizeram o isolamento da área e estão investigando a causa do desabamento.

A reportagem questionou a Secretaria do Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma) de Sobral sobre alvará de funcionamento do estabelecimento e aguarda posicionamento.

Funcionários evacuaram local antes do desabamento

Por nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) informou que os funcionários da lanchonete conseguiram evacuar o local antes do desabamento e "a princípio, não há registro de vítimas".

A corporação, entretanto, afirma que realiza "buscas e inspeções para descartar a possibilidade de pedestres que estivessem na calçada no momento do incidente".

"Após o acionamento, equipes de emergência foram imediatamente deslocadas para o local, somando um efetivo de 12 bombeiros, incluindo profissionais de salvamento, vistoria e efetivos de folga que reforçaram o atendimento. A corporação segue monitorando a situação e prestando o devido suporte. Novas informações serão divulgadas conforme a atualização do cenário", indicou o CBMCE.