Ônibus com universitários pega fogo em rodovia do Ceará; ninguém se feriu

Um ônibus universitário pegou fogo entre as localidades de Cariré e Jaibaras, no Interior do Ceará, na noite dessa segunda-feira (10). De acordo testemunhas, o veículo transportava estudantes que retornavam de Sobral para o município de Pires Ferreira pela rodovia BR-403.

Por meio das redes sociais, Livia Muniz, prefeita de Pires Ferreira, confirmou o incidente e assegurou que nenhum passageiro ficou ferido. "Desde o primeiro momento estamos acompanhando a situação e tomando as devidas providências. Felizmente, ninguém se machucou e todos os alunos já estão recebendo o suporte necessário", escreveu.

A gestora municipal também reforçou o compromisso com a segurança e o bem-estar dos estudantes. "A equipe competente já foi acionada para prestar assistência, apurar as causas do acidente e adotar as medidas cabíveis", afirmou.

Em nota ao Diário do Nordeste, o Corpo de Bombeiros Militares do Ceará (CBMCE) afirmou que não havia responsáveis pelo ônibus no local e que o veículo foi totalmente perdido com as chamas.

"O combate ao fogo foi realizado com uma linha direta, seguido do trabalho de rescaldo para evitar reignição. O CBMCE reforça a importância da manutenção preventiva dos veículos e reitera seu compromisso com a segurança da população", informa o comunicado.

