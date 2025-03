Ceará tem dois avisos de chuvas intensas, mas 116 cidades têm maior 'perigo' até quarta-feira (12); veja lista

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois avisos de chuvas intensas para cidades do Ceará ,entre as 13h desta terça-feira (11) e as 10h de quarta-feira (12). Todos os municípios do Estado estão inclusos nos avisos, mas os níveis de severidade são diferentes.

As 184 cidades têm aviso de “perigo potencial”, ou nível amarelo. Para esses locais, as precipitações podem chegar a 50 mm por dia, associadas a ventos de 40 a 60 km/h. Esse é o nível de menor gravidade na escala do Inmet.

No entanto, 116 municípios receberam grau de “perigo”, no qual podem ocorrer chuvas de até 100 milímetros por dia e ventos de 60 a 100 km/h. Entre as regiões afetadas, estão o Norte Cearense, Noroeste Cearense, Metropolitana de Fortaleza, e parte do Jaguaribe e Sertões.

Entre as instruções para minimizar acidentes, estão:

Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda

Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Apesar do aviso, a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) indica que, a partir de quarta-feira, é prevista uma redução dos volumes pluviométricos no território cearense, onde as chuvas devem ser favorecidas pela atuação de efeitos locais (efeito de brisa e combinação de temperatura, umidade e relevo).

"Em decorrência da redução das chuvas no estado, espera-se aumento gradativo das temperaturas, principalmente no centro-sul do Estado", aponta.

Cidades em aviso de perigo (laranja)