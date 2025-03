Maracanaú terá primeiro curso de Medicina do município, com 60 vagas

Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), terá o primeiro curso de Medicina do município, segundo anunciou nesta sexta-feira (14) o prefeito Roberto Pessoa. A graduação será na Uninassau e terá 60 vagas iniciais, com previsão de início das aulas em abril. O curso foi autorizado pelo Ministério da Educação (MEC), por meio de portaria publicada datada dessa quinta-feira (13).

"Esta é melhor notícia do século para Maracanaú. Estou aqui em mãos com a portaria do MEC que autorizou o Curso de Medicina da Uninassau, que representa mais saúde, emprego e crescimento da economia da Cidade. Historicamente, todo município do Ceará que recebeu um Curso de Medicina teve seu desenvolvimento acelerado", informou Pessoa, durante evento no Palácio das Maracanãs.

Os estudantes que ingressarem na graduação vão ter aulas em um prédio de 4,8 mil metros quadrados doado pela Prefeitura de Maracanaú, entre as Avenidas Wilson Camurça e Av. Yolanda Queiroz (antiga Av. I).

A instituição vai investir cerca de R$ 2 milhões nas instalações do curso e gerar mais de 100 empregos diretos em Maracanaú. Há ainda um projeto de expansão do campus.

Inscrições abertas

A Uninassau está com inscrições abertas para o novo curso de Medicina até o dia 31 de março, e os alunos interessados pode ingressar por meio de vestibular agendado, nota do Enem (dos últimos cinco anos) ou pela seleção de pessoas que já possuem outras graduações.

Os interessados podem se inscrever de forma presencial na Uninassau Maracanaú, na Av. Yolanda Queiroz, bairro Jereissati, das 8h às 18h, ou pelo site Vestibular Medicina da Uninassau.

