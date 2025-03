O Dia do Consumidor é celebrado oficialmente neste sábado (15) e costuma atrair clientes para lojas físicas e e-commerce devido às promoções ofertadas.

Alguns negócios promovem até mesmo a 'Semana do Consumidor', com um período ampliado de descontos. Como em outras épocas de grande volume de compras, como a black friday e o Natal, é preciso estar atento para evitar golpes e fraudes.

Como aproveitar as ofertas da Semana do Consumidor

Uma das táticas para não ser enganado é evitar compras por impulso e pesquisar antes de fechar negócio. A busca de preços é essencial para identificar se a condição é vantajosa, explica Leonardo Leal, presidente da Associação Cearense de Defesa do Consumidor (Acedecon).

“É sempre importante fazer uma busca de preços, ver se aquela condição que está sendo oferecida realmente é vantajosa, se não está dentro da média que já é praticada no mercado ou eventualmente até superior à média do que é praticado”, aponta.

No caso de compras online, também é preciso verificar a procedência de onde será feita a compra ou do vendedor. É comum encontrar sites falsos com uma enorme semelhança com os originais.

Os compradores devem verificar o domínio dos sites ou o aplicativo da compra é original e se as informações de pagamento conferem. É válido suspeitar de pagamentos direcionados a pessoas físicas.

Legenda: Clientes buscam por ofertas em lojas na Semana do Consumidor Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil

“É preciso procurar as páginas oficiais das lojas, ter atenção no beneficiário do pagamento, seja no Pix, boleto ou no cartão de crédito. Se aparecer uma pessoa jurídica, verificar se é em nome da empresa que está oferecendo o produto ou o serviço”, afirma Leonardo.

O advogado reforça a necessidade de ser cético com promoções excessivas, já que normalmente os golpistas tentam atrair vítimas 'pela emoção' e pelo senso de urgência, por meio de ofertas muito exclusivas e com poucas unidades.

DICAS PARA EVITAR GOLPES

Consultar o histórico do site ou do vendedor

Verificar o domínio do endereço digital

Verificar se a loja informa dados como CNPJ, endereço, telefone ou e-mail

Conferir se o beneficiário do pagamento é o responsável pela compra

Conferir se o valor do pagamento corresponde ao anunciado

Pedir nota fiscal com a discriminação do produto ou do serviço

COMO DENUNCIAR

É possível denunciar irregularidades e desrespeito às regras do consumidor ao Procon Fortaleza disponibiliza pelo telefone 151, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Também é possível fazer denúncias ao Decin pelo decon.fisc@mpce.mp.br ou telefone (85) 3452.4509.