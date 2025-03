Semana do Consumidor: Quais produtos terão desconto na Amazon

A Amazon inicia nesta sexta-feira (14) as ofertas de descontos no âmbito da Semana do Consumidor. Segundo a empresa, os abatimentos serão de até 45%, em diversos segmentos, para produtos nacionais e internacionais.

"Pela primeira vez, membros Prime terão acesso exclusivo às ofertas do primeiro dia, podendo aproveitar os melhores descontos. Essa é nossa forma de agradecê-los pela confiança e preferência", afirma Camila Nunes, diretora de Marketing da Amazon Brasil.

A ação segue até 21 de março.

Veja linhas de produtos que terão descontos