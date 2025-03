BNB já aplicou R$ 11,6 bilhões no Plano Safra. E tem mais 10,2 bi

Informa o Banco do Nordeste (BNB) que aplicará R$ 21,8 bilhões na execução do Plano Safra 2024-2025. Desse total, R$ 11,6 bilhões foram contratados até o fim de fevereiro e R$ 10,2 bilhões serão disponibilizados até o fim do próximo mês de junho.

No Ceará, as contratações até fevereiro somaram R$ 840 milhões, dos quais R$ 229 milhões direcionados à agricultura empresarial e R$ 611 milhões à agricultura familiar. Dos recursos alocados no Ceará, ainda restam R$ 861 milhões, sendo mais de 80% desse total exclusivamente para os pequenos produtores.

O BNB atende, no âmbito do Plano Safra, aos produtores rurais de todos os portes nos estados do Nordeste, além de parte do Espírito Santo e de Minas Gerais. Os investimentos impulsionam a geração de emprego, renda e arrecadação tributária, fortalecendo a economia da região e do país.

“Atuamos em parceria com o Governo Federal, alinhados às políticas públicas e às demandas do mercado regional e nacional. O aumento dos recursos para o Plano Safra é uma determinação do presidente Lula, dada a importância estratégica dessa iniciativa para o fortalecimento da agricultura e o aumento na produção de alimentos. O BNB tem cumprido essa diretriz com responsabilidade e eficiência”, complementa o executivo", como disse o presidente do BNB, Paulo Câmara.

O Plano Safra 2024-2025 trouxe avanços, como a redução das taxas de juros e a ampliação dos limites de crédito. Entre as prioridades estão o financiamento para a compra de máquinas e equipamentos, tratores e implementos agrícolas, além de incentivos para melhoramento genético na pecuária leiteira, regularização fundiária e formação de florestas produtivas.

Na Agricultura Familiar, por meio do programa Agroamigo, o Banco do Nordeste busca fortalecer a permanência da mão de obra no campo, com destaque para iniciativas voltadas à juventude rural (Pronaf Jovem) e ao empreendedorismo feminino, com o Agroamigo Mulher.

Outro eixo estratégico do Plano Safra é o incentivo à inovação e sustentabilidade, com apoio a projetos de energias renováveis, conectividade no campo e fomento à produção orgânica e agroecológica.