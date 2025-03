Grandes empresários recebem Chagas Vieira no Lide Ceará

Comandado pela presidente Emília Buarque, o Lide Ceará - grupo que reúne líderes de algumas das maiores empresas do Estado - receberá, neste mês, o secretário-chefe da Casa Civil, Chagas Vieira.

Com o tema “Quando agendas de Governo impactam na Iniciativa privada e vice-versa”, o café-debate será realizado na manhã do dia 27 de março, no Hotel Gran Marquise, em evento restrito a associados do Lide.

Parcerias público-privadas

“Esse diálogo de forma respeitosa e permanente entre o poder público e a iniciativa privada é extremamente salutar. Eu acredito que, quando se caminha junto em parcerias de todos os entes, a possibilidade dos avanços acontecerem de forma mais rápida e exitosa é muito maior. Por isso, acredito que esse diálogo deve não só continuar como ser cada vez mais acelerado, aprimorado e acontecer com mais frequência”, comenta o secretário.

Emília Buarque afirma que o momento é propício para o diálogo sobre a aliança público e privada.

"É notório que Chagas Vieira, um homem público que já acumula uma nítida experiência, vem se destacando por sua acessibilidade e compreensão das demandas e fluxos da política e da sociedade. Nosso objetivo no Lide, como sempre, é pautar o desenvolvimento econômico e dentro deste entendimento o debate com o Secretário será com foco nos projetos que estão dando certo e os que são necessários para nossa economia crescer e gerar novas oportunidades", destaca a executiva.

Entre os tópicos a serem abordados, estarão o contrato de saneamento com a Ambiental Ceará, o Complexo do Pecém, Turismo e Logística.