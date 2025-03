Trabalhadores com carteira assinada nascidos em fevereiro podem sacar, a partir desta segunda-feira (17), o valor do abono salarial do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep). O benefício ficará disponível até o fechamento do calendário, no dia 29 de dezembro.

O banco de valores e as datas de recebimento estão disponíveis no aplicativo Carteira de Trabalho Digital e no site Gov.br. Assim como em 2024, neste ano, o pagamento será unificado. Ou seja, trabalhadores da iniciativa privada e servidores públicos estão integrados no mesmo cronograma.

De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), serão disponibilizados R$ 30,7 bilhões para pagamento do benefício a cerca de 25,8 milhões de trabalhadores. O valor deste ano é referente ao ano-base 2023.

Veja também Negócios Imposto de Renda 2025: prazo para envio de declaração começa nesta segunda (17); saiba como fazer Negócios Fundo PIS/Pasep: mais de 10 milhões de brasileiros têm dinheiro esquecido disponível para retirada

Quem pode receber o Pis/Pasep?

Pode receber o benefício aqueles trabalhadores que:

Estão cadastrados no programa PIS/Pasep ou no CNIS (data do primeiro emprego) há pelo menos cinco anos;

Ter recebido até dois salários mínimos, referentes ao ano-base de contribuição;

ter exercido até 30 dias de atividades remuneradas;

ter trabalhado para empregadores que contribuem para o PIS/Pasep

Porém, existem contibuintes que não podem sacar o valor. São eles:

empregado(a) doméstico(a);

trabalhadores rurais empregados por pessoa física;

trabalhadores urbanos empregados por pessoa física;

trabalhadores empregados por pessoa física equiparada a jurídica.

Como consultar o abono salarial?

Para saber se você está apto para receber o benefício e verificar o valor, basta seguir este passo a passo:

Verificar se o aplicativo Carteira de Trabalho Digital está atualizado;

está atualizado; Acessar o sistema com o número do CPF e a mesma senha utilizada no Gov.br;

Ir para aba "Benefícios" e depois para "Abono Salarial". Lá, estarão todas as informações necessárias para o saque.

Vale lembrar que trabalhadores do setor privado podem ter acesso ao PIS/Pasep pelos aplicativos Caixa Tem e Caixa Trabalhador.

Qual o valor do PIS/Pasep?

O cálculo do PIS/Pasep é feito a partir do salário mínimo e é proporcional tempo de contribuição do trabalhador no ano-base de referência. Em 2025, o valor do abono salarial passará a variar de R$ 126,50 a R$ 1.518.

Calendário abono salarial PIS/Pasep 2025

Nascidos em fevereiro: 17 de março;

Nascidos em março e abril: 15 de abril;

Nascidos em maio e junho: 15 de maio;

Nascidos em julho e agosto: 16 de junho;

Nascidos em setembro e outubro: 15 de julho;

Nascidos em novembro e dezembro: 15 de agosto.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.