Fábricas da Vicunha no Ceará serão abastecidas por energia eólica

A Vicunha firmou um acordo com o Grupo Enel para utilizar energia 100% renovável em suas unidades fabris no Nordeste. A partir do segundo semestre de 2025, as plantas de Maracanaú e Pacajus, no Ceará, além de Natal (RN), serão abastecidas por energia gerada em usinas eólicas no Piauí.

O fornecimento será viabilizado por cinco usinas eólicas operadas pela Enel Comercializadora e Trading. A operação foi aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) no fim de fevereiro, permitindo que a Vicunha produza energia própria e reduza sua pegada de carbono.

O modelo de autoprodução garante maior previsibilidade de custos e contribui para a transição energética da indústria.