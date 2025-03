Cidades do Ceará se destacam em produção de energia eólica no País; veja lista

Com 768 Megawatts de capacidade instalada, Trairi é a 10ª cidade do País em capacidade instalada de energia eólica. Os primeiros lugares desse ranking são ocupados pelos municípios de Morro do Chapéu, Sento Sé e Gentio do Ouro, todos na Bahia.

Icapuí e Aracati, inclusive, estão entre as dez cidades com melhor desempenho econômico, conforme estudo divulgado recentemente pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece) a partir de dados de 2022. Especialistas que comentaram os resultados destacam a energia eólica como um dos motivos para esses dois locais estarem no ranking.

Além de Trairi, Itarema e Icapuí são as cidades do Ceará com a maior capacidade instalada do Ceará, segundo dados da Associação Brasileira de Energia Eólica (Abeeólica). Juntos, esses três municípios somam mais de 1,3 Gigawatt de potência a partir dos ventos.

Em seguida, aparecem Aracati, Amontada, Acaraú e Fortim. Ubajara, Camocim e Tianguá completam a lista as cidades com a maior capacidade instalada em energia eólica no Ceará.

Trairi (768 MW) Itarema (285,3 MW) Icapuí (282,6 MW) Aracati (276,4 MW) Amontada (212,1 MW) Acaraú (155,8 MW) Fortim (123 MW) Ubajara (111,2 MW) Camocim (105 MW) Tianguá (84,4 MW)

Essas regiões têm facilidade para a instalação de parques eólicos devido às características geográficas e urbanas das cidades, explica Marília Brilhante, CEO da Energo Soluções em Energia.

“São regiões litorâneas, que não têm prédio, que não têm a questão do relevo delas, de ser região mais plana, não tem prédio ou algo que atrapalhe o vento de chegar. Isso tudo facilita a instalação de parques eólicos nessas regiões”, aponta.

Ela destaca ainda que as regiões têm maior predominância de ventos alíseos, que são mais fáceis de prever. “Quando você instala os parques, consegue saber tranquilamente que é uma região com vento constante durante todo o ano”, explica.

Empreendimentos em construção

O Ceará possui 172 empreendimentos de energia eólica, segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), sendo que 102 estão em operação e outros 70 se dividem entre parques em construção e os que estão outorgados, mas cuja construção não foi iniciada. Em Ubajara, por exemplo, três parques cuja construção ainda não foi iniciada somam mais de 250 MW de capacidade outorgada (Viçosa V, Viçosa VI e Viçosa VII).