Com aumento de exploração de petróleo no Nordeste, subsidiária da Petrobras expande operação no Ceará

Com o aumento do interesse de exploração de petróleo no Nordeste pela Petrobras, a maior subsidiária da estatal, Transpetro, precisou aumentar sua operação no Ceará. O Estado é um dos polos essenciais para o escoamento da produção nacional.

A Transpetro realizou 14 operações de transferência de petróleo e derivados entre navios, chamadas de 'ship to ship', no Ceará. Houve um aumento considerável em relação a 2023, quando apenas duas operações do tipo foram realizadas.

“Houve aumento de campanhas exploratórias na região Nordeste, então servimos uma solução de abastecimento de diesel marítimo. O Ceará participou do processo, foi um local especial para a campanha ser realizada”, explica Robervalter Capirunga, gerente de Desenvolvimento de Negócios da Transpetro.

Uma das campanhas exploratórias é realizada na Bacia Potiguar, localizada na divisa entre o Ceará e o Rio Grande do Norte. A Petrobras anunciou em abril de 2024 que encontrou acumulação de petróleo na região, no poço exploratório Anhangá.

A operação da Transpetro é realizada no Porto de Fortaleza, no Bairro Mucuripe. Os navios são abastecidos no píer, com otimização do fluxo logístico e redução em até 30% dos custos de transporte.

Além de Fortaleza, a operação ship to ship é realizada em outras doze localidades do Brasil. A modalidade de operação foi fundamental durante a seca história do Rio Amazonas.

“Com a seca histórica dos rios, os navios não conseguiam mais alcançar a região metropolitana e nem sair do ponto de abastecimento. Então, a gente precisou de embarcações menores que conseguissem navegar nessas profundidades mais raras, até um ponto para transbordar esse produto para embarcações maiores”, explica Robervalter.

SHIP TO SHIP NO PORTO DO MUCURIPE

A técnica ship to ship é uma alternativa para reduzir custos e também uma solução para não sobrecarregar terminais e portos para a transferência de combustíveis.

A operação pode ser realizada com um dos navios ancorados ou em movimento. A empresa deve obter autorização para a realização no Ibama e na Marinha do Brasil.

O Porto de Fortaleza foi o terminal escolhido no Ceará para a atuação da Transpetro. Robervalter Capirunga aponta que há perspectiva de crescimento das operações e possibilidade de operar também no Porto do Pecém.

Veja também Negócios Mais de 1 milhão de contribuintes no Ceará devem apresentar declaração de Imposto de Renda neste ano, diz Receita Negócios Cearense J. Macêdo tem lucro líquido de R$ 352,2 milhões em 2024, queda de 16,9% Negócios Anac suspende operações da Voepass por incapacidade de solucionar irregularidades

“Uma vez que a gente se habilita a fazer essa solução, a gente busca os clientes. A gente tem conversado com vários entes da cadeia de óleo e gás para fazer essa operação no Pecém. Conseguimos fazer essas operações no Mucuripe por demanda inicialmente pontual e entendemos que há perspectiva de crescimento”, aponta.

O gerente de Desenvolvimento de Negócios da Transpetro destaca que o Ceará tem grande potencial para a logística de combustíveis, especialmente na importação de produtos.

“O estado do Maranhão tem feito esse papel, mas tem algumas dificuldades logísticas no Porto de Itaqui. E o Porto do Pecém poderia servir como alternativa”, aponta.

A Transpetro realizou 959 operações ao longo de 2024, um aumento de 9,2% em relação às 878 registradas em 2023.