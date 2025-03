Coco Bambu investe R$ 15 milhões e abre primeiro Vasto do Rio de Janeiro

A rede cearense Coco Bambu abre, neste mês, duas novas operações no Rio de Janeiro, uma da bandeira Vasto, a primeira em território carioca; e a outra do Coco Bambu. As inaugurações estão previstas para o dia 24 de março.

Os novos restaurantes, que ficam na Barra da Tijuca, receberam um investimento de R$ 15 milhões.

Somados, ocuparão área superior a 1.800 metros quadrados, no Complexo Barra Shopping, e terão capacidade para receber até 380 clientes. Em torno de 300 empregos foram gerados.

Com as novas unidades, o grupo, fundado em 1990 por Daniela e Afrânio Barreira, chegará a 89 lojas.

Em expansão, a marca Vasto passa a contar com 8 pontos (2 em Brasília e um em Fortaleza, Recife, Teresina, Belo Horizonte e São José dos Campos).

Os sócios das novas unidades são Davi Karam, Felipe de Holanda e Vinicius Munhoz, além do próprio Afrânio Barreira.