Veja calendário do Bolsa Família para pagamentos em março de 2025

Os pagamentos deste mês de março do Bolsa Família começam na próxima terça-feira (18). Como de costume, são priorizados no recebimento os beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) de final 1. O cronograma segue até o dia 31.

Confira o calendário de pagamentos do Bolsa Família em março

18 de março - NIS final 1

19 de março - NIS final 2

20 de março - NIS final 3

21 de março - NIS final 4

24 de março - NIS final 5

25 de março - NIS final 6

26 de março - NIS final 7

27 de março - NIS final 8

28 de março - NIS final 9

31 de março - NIS final 0

Quem recebe o Bolsa Família?

Para receber o Bolsa Família, os beneficiários precisam ter renda de, no máximo, R$ 218 mensais para cada integrante da família que vive na mesma casa, além de estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico).

O programa do governo federal repassa o mínimo de R$ 600 por família inscrita e, recentemente, adotou uma nova cesta de benefícios que entrega valores complementares, conforme a composição familiar. Por exemplo, é possível que mães de bebês de até 6 meses de idade recebam parcelas de R$ 50 para garantir a alimentação das crianças. Famílias com gestantes e filhos com idades de 7 a 18 anos também têm direito a acréscimo de R$ 50 e famílias com crianças de até 6 anos podem ganhar até R$ 150 a mais.

Os participantes do programa também se comprometem a: