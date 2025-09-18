Diário do Nordeste
Polícia aprende carga com 400 mil carteiras de cigarros contrabandeados no Litoral do Ceará

Três suspeitos de envolvimento no caso foram presos em flagrante, em Amontada

Escrito por
Carol Melo carolina.melo@svm.com.br
(Atualizado às 09:05)
Segurança
Caminhões de transporte de cargas com caixas de cigarros contrabandeados empilhadas em baús dos veículos apreendidos pela Polícia Militar em Amontada.
Legenda: Veículos transportavam cerca de 20 mil pacotes com os produtos ilegais
Foto: Divulgação/SSPDS

Uma carga com 400 mil carteiras de cigarros contrabandeados foi apreendida, na última terça-feira (16), em Amontada, município do Litoral Oeste. Os produtos estavam escondidos no baú de dois caminhões. Três homens, com idades entre 46 e 64 anos, suspeitos de envolvimento no caso, foram presos. 

Os veículos foram encontrados por agentes da Polícia Militar durante uma patrulha na região costeira, na localidade de Sabiaguaba. Eles estavam estacionados na beira da praia, próximo de um parque eólico. 

Com o apoio da Força Tática de Itapipoca, município vizinho, a equipe de segurança realizou a abordagem da situação e flagrou três homens junto aos veículos.

Ao conferir as cargas, constataram que os caminhões transportavam cerca de 20 mil pacotes com 400 mil carteiras de cigarros contrabandeados.

Os produtos e os veículos foram apreendidos. O trio também foi preso em flagrante e encaminhado à sede da Polícia Federal, em Fortaleza, onde o caso foi registrado e segue em investigação.  

