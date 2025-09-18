Mulheres são feitas reféns no próprio carro e obrigadas a transferir Pix de R$ 40 mil em Fortaleza

Duas mulheres foram feitas reféns por criminosos e obrigadas a realizar transferências via Pix que somaram cerca de R$ 40 mil, durante um assalto registrado na tarde da última terça-feira (16), em Fortaleza. As vítimas, que também tiveram o carro e celulares roubados, foram liberadas no bairro Maraponga após horas de tensão.

Conforme a Polícia Militar, a ação criminosa envolveu cinco suspeitos, dos quais quatro foram capturados em operação da Força Tática do 18º Batalhão, no bairro Dom Lustosa. Um quinto indivíduo conseguiu fugir armado.

O carro foi localizado posteriormente em um terreno abandonado no bairro Henrique Jorge, após rastreamento de um dos telefones das vítimas.

No local, os policiais também apreenderam um jammer, equipamento usado para bloquear sinais, além de ferramentas utilizadas na prática criminosa.

Fuga de um dos suspeitos

Dois dos suspeitos foram detidos de imediato, enquanto outros tentaram escapar pulando muros de residências. Eles foram encontrados escondidos em uma casa, tentando se passar por familiares do morador. As vítimas reconheceram os assaltantes.

Na ação, além do veículo, a Polícia recuperou um tablet, dois celulares, o jammer com carregador e chaves de fenda. Os suspeitos, de 19, 20, 44 e 45 anos, todos com antecedentes criminais por roubo e furto, foram encaminhados ao 27º Distrito Policial e responderão por roubo com restrição de liberdade da vítima.

A Polícia segue em busca do quinto envolvido.