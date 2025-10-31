Diário do Nordeste
Mulheres são feitas reféns no próprio carro e obrigadas a transferir Pix de R$ 40 mil em Fortaleza

Veículo chegou a ser levado por criminosos

Redação 18 de Setembro de 2025
Demolição de edifício residencial com escavadora em obra de construção civil no Brasil

Ceará

Prédio residencial tem obra barrada e é demolido por irregularidades ambientais em Fortaleza

Ação em condomínio no bairro Maraponga foi coordenada pela Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis)

Redação 05 de Agosto de 2025
parque rachel de queiroz, proteção ambiental, zona ambiental, veto, câmara municipal

PontoPoder

Evandro veta mudanças em áreas verdes de três bairros de Fortaleza; Câmara vai analisar o texto

Prefeitura ainda alterou leis sobre o zoneamento em outros três bairros, todas em vigor desde o fim do Governo Sarto

Ingrid Campos 29 de Abril de 2025
Imagens de um caminhão de lixo da empresa EcoFor tombado em um bairro, cercado por fitas de isolamento. O veículo apresenta danos visíveis e está fora de posição.

Ceará

Asfalto cede e caminhão de coleta de lixo fica preso em cratera no bairro Maraponga, em Fortaleza

Veículo caiu próximo a uma casa e moradora teme pela estrutura da residência

Paulo Roberto Maciel* 22 de Janeiro de 2025
Corpo de homem carbonizado é encontrado com rosto desfigurado em via férrea de Fortaleza

Segurança

Corpo de homem carbonizado é encontrado com rosto desfigurado em via férrea de Fortaleza

Não foi possível identificar a identidade da vítima devido o estado de desfiguração do corpo

Redação 09 de Setembro de 2024
Trabalhadores chegaram a bloquear Avenida Godofredo Maciel

Ceará

Manifestação de servidores do Detran-CE paralisa atividades e agendamentos são remarcados

Faixa central da avenida Godofredo Maciel chegou a ser bloqueada durante ato pela manhã

Redação 04 de Março de 2024
Bilhete da Lotofácil em primeiro plano com fundo de uma lotérica

Negócios

Lotofácil da Independência: duas apostas do Ceará levam prêmio milionário

A modalidade pagou a maior premiação para a categoria da história: R$ 180 milhões

Carol Melo 11 de Setembro de 2022
arma sobre capô de viatura com o dizer força tática

Segurança

Motorista de aplicativo é feito refém durante assalto em Fortaleza; dupla é detida

Um jovem de 19 anos foi preso e um adolescente de 17, apreendido. Com eles, a Polícia apreendeu um revólver calibre 32

Angélica Feitosa e Rafaela Duarte 28 de Janeiro de 2022
Fogo em pátio de veículos do Detran em Fortaleza

Metro

Incêndio atinge pelo menos 30 veículos na sede do Detran no bairro Maraponga, em Fortaleza

Não há feridos e o fogo já foi controlado, segundo o órgão

Matheus Facundo 07 de Outubro de 2021
Motorista de aplicativo e comparsas são presos suspeitos de realizar série de assaltos em Fortaleza

Segurança

Motorista de aplicativo e comparsas são presos ao realizarem série de assaltos em Fortaleza

Carro foi alugado pelo trio, que adulterou as placas do veículo. Homens usavam pistola falsa nas ações criminosas, de acordo com a Polícia Militar

Itallo Rocha e Rafaela Duarte 13 de Setembro de 2021
