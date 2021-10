Incêndio atinge pelo menos 30 veículos na sede do Detran no bairro Maraponga, em Fortaleza

Parte da sede do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-CE) localizada no bairro Maraponga, em Fortaleza, foi atingida por um incêndio na noite desta quinta-feira (7). O fogo já foi controlado pelo Corpo de Bombeiros do Ceará (CBMCE), que foram acionados para o local às 18h24.

Legenda: Cerca de 30 veículos foram atingidos pelas chamas, segundo o Detran Foto: André Alencar / SVM

Segundo o órgão, cerca de 30 veículos foram incendiados. O fogo atingiu a parte do depósito de veículos, onde ficam os bens sub júdice. Ainda não se sabe a causa do acidente.

O Detran informou que irá aguardar a perícia para encaminhar o caso à Polícia Civil (PC-CE), para o procedimento de investigação do fato.

De acordo com o órgão, três viaturas do CBMCE foram deslocadas para a ocorrência. Viaturas da Polícia Militar do Ceará (PMCE) também foram ao local.

Chamas intensas

Imagens que circulam nas redes sociais mostram intensas chamas e uma nuvem de fumaça alta no local.

Segundo os Bombeiros, inicialmente duas guarnições de combate a incêndio do quartel do bairro José Walter foram acionadas para o local, além de uma guarnição de combate a incêndio do Quartel Central e um tanque (caminhão-pipa) - enviados para apoio, mas que acabaram não sendo necessários.