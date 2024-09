Corpo de homem carbonizado é encontrado com rosto desfigurado em via férrea de Fortaleza

O corpo de um homem foi encontrado carbonizado e abandonado em um via férrea por moradores das proximidades do bairro Maraponga, em Fortaleza, nesta segunda-feira (9). O Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) foi acionado e enviou os agentes da Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) para investigar e apurar as primeiras informações do caso.

Veja também Segurança Chefe de grupo criminoso com atuação interestadual é preso em Aquiraz Segurança Suspeita de ser 'operadora financeira' de facção em Caucaia, no CE, é presa em Rondônia

Uma equipe da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) também foi até o local, mas não foi possível identificar a identidade da vítima, que estava com o corpo desfigurado.

De acordo com as autoridades, no local do crime ainda restava fumaça, próximo aos trilhos da via férrea, no limite dos bairros Vila Manuel Sátiro e Maraponga.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), investiga as circunstâncias da morte. De acordo com eles, o DHPP segue apurando o caso.

"A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil do Estado do Ceará, investiga as circunstâncias de uma morte registrada, nesta segunda-feira (09), no bairro Maraponga - Área Integrada de Segurança 9 (AIS 9) de Fortaleza" afirmou o órgão em nota.