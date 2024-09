Chefe de grupo criminoso com atuação interestadual é preso em Aquiraz

O chefe de um grupo criminoso com atuação nos estados do Maranhão e Piauí foi preso pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) nesse domingo (8) em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Leonardo Vieira da Costa, conhecido como "Léo Gondim", é apontado por integrar organização criminosa responsável por tráfico de drogas. Ele foi preso em um imóvel de luxo do município cearense após troca de informações entre as forças de segurança do Ceará e Piauí.

Conforme a investigação, o suspeito possui uma extensa ficha criminal e utilizava documentos falsos para fugir da polícia. Contra ele havia três mandados de prisão preventiva em aberto.

Legenda: "Léo Gondim", de 31 anos, é integrar organização criminosa responsável por tráfico de drogas Foto: Divulgação

Investigação continua

Após a prisão, ele foi conduzido para a sede da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), onde os mandados foram cumpridos em desfavor dele.

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) segue investigando para identificar se o suspeito também tem envolvimento em crimes no Ceará.