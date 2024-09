Suspeita de ser 'operadora financeira' de facção em Caucaia, no CE, é presa em Rondônia

Uma mulher de 29 anos foi presa na última quinta-feira (5), em um condomínio de luxo na cidade de Porto Velho, em Rondônia. Ela é suspeita de integrar uma organização criminosa com atuação em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), e de ser a "operadora financeira" responsável por lavar dinheiro para a facção.

De acordo com a Polícia Civil, a mulher, que não teve a identidade revelada, é um dos alvos investigados na Operação Complevit, deflagrada na semana passada, que capturou 34 pessoas suspeitas de integrar um grupo criminoso que ameaça eleitores e extorque candidatos às eleições deste ano em Caucaia.

O mandado de prisão preventiva foi cumprido por equipes da Delegacia Metropolitana de Caucaia, com apoio do Departamento Penitenciário Nacional (Depen). Com a suspeita, foram apreendidos ainda dois celulares e um notebook, que auxiliarão os investigadores no inquérito.

Polícia chegou à suspeita após prender chefe da facção

A Polícia Civil chegou até a criminosa após, em 2022, capturar o companheiro dela, um homem de 48 anos, apontado com o chefe do grupo criminoso.

Com extensa ficha criminal, ele já responde por homicídio, associação criminosa, uso de documento falso, corrupção de menores, lavagem de dinheiro, porte de arma de fogo de uso permitido e de uso restrito, comércio ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas, associação para o tráfico e integrar organização criminosa.

Com a prisão do homem, os investigadores descobriram que a suspeita desempenhava o papel de "operadora financeira" da facção. Por meio da extração de informações de um aparelho celular, foi descoberto ainda que ela recebia grandes quantias via PIX e que, além disso, ela atuava na lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas.