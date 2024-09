Polícia investiga incêndio em garagem da Secretaria da Saúde de Tejuçuoca

Um incêndio foi registrado na madrugada dessa segunda-feira (9) em uma garagem vinculada à Prefeitura de Tejuçuoca, no interior do Ceará. Um vídeo que mostra dois suspeitos ateando fogo a carros estacionados no local circula nas redes sociais. O caso é investigado pela Polícia.

Nas imagens, é possível ver o momento em que, encapuzados, os criminosos derramam substâncias inflamáveis sobre os veículos e ateiam o fogo. Eles, depois, saem do local.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) afirmou que o Corpo de Bombeiros do Ceará foi acionado e atua no rescaldo do incêndio. Equipes das polícias Civil e Militar e da Perícia Forense do Estado (Pefoce) foram destacadas para acompanhar a ocorrência e seguem em diligências.

O caso é investigado pela Delegacia Municipal de Itapajé.

Prefeito repudia crime

Em nota publicada nas próprias redes sociais, o prefeito de Tejuçuoca e candidato à reeleição, Antunizio de Brito (Republicanos), disse que repudia o ato e afirmou que os veículos destruídos são vinculados à Secretaria Municipal da Saúde.

"Esse ato criminoso prejudica os serviços essenciais de saúde oferecidos à população e vai contra os princípios de tranquilidade e paz que sempre guiaram a administração pública", comentou o prefeito.