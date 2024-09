Com 4 mil habitantes em moradias precárias, Ceará registra 27 pessoas vivendo em veículos, diz IBGE

No último Censo Demográfico, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2022, os recenseadores identificaram 27 pessoas - 16 homens e 11 mulheres, incluindo quatro crianças de 0 a 14 anos - vivendo dentro de carros, caminhões e trailers, entre outros veículos, no Ceará. Elas faziam parte de um grupo de 4.007 pessoas cujos domicílios são qualificados como “improvisados”.

Os novos dados foram divulgados nesta sexta-feira (6) e têm detalhamento somente por Estados, não sendo possível avaliar os municípios envolvidos. A pesquisa lembra que o “morador” é alguém que tem o domicílio como local habitual de residência e nele se encontrava na data de referência, ou que, embora ausente na data de referência, tem o domicílio como residência habitual.

Já o domicílio improvisado se refere àquele que pode estar localizado em uma edificação que não tenha dependências destinadas exclusivamente à moradia (dentro de um bar, por exemplo), ou em calçadas, praças e viadutos, estruturas móveis ou abrigos naturais (como grutas ou cavernas).

Legenda: Pesquisa inclui moradores de estruturas não residenciais permanentes degradadas ou inacabadas Foto: Natinho Rodrigues

Assim, no Ceará, foram localizados:

1.863 moradores dentro de estabelecimento em funcionamento

980 moradores dentro de tenda ou barraca de lona, plástico ou tecido

323 dentro de estrutura não residencial permanente degradada ou inacabada

362 em estrutura improvisada em logradouro público, exceto tenda ou barraca

27 em veículos

452 em outros tipos, incluindo abrigos naturais

Conforme o levantamento, o perfil demográfico dos moradores no Ceará, em todos os tipos de domicílios improvisados, apresentou predominância masculina.

Políticas de habitação

Em todo o Brasil, foram identificadas mais de 160 mil pessoas vivendo em domicílios improvisados, sendo 1.875 dentro de veículos. Para o levantamento, o IBGE ampliou o escopo. Até o Censo passado, o centro só contabilizava três categorias: moradores de tendas ou barracas, dentro de estabelecimentos e "outros".

O tipo de domicílio improvisado que apresentou o maior número de moradores foi a categoria "Tenda ou barraca de lona, plástico ou tecido", com 57 mil moradores, representando 35,3% dos moradores desse grupo.

Em segundo lugar, aparecem os domicílios do tipo "Dentro de estabelecimento em funcionamento", com 43 mil moradores. Já os domicílios do tipo "Estrutura não residencial permanente degradada ou inacabada" possuíam 17 mil moradores.

Veja também Ceará 'Ruas sem nome' atrapalham rotina da população e evidenciam ‘déficit’ de cidadania e dignidade no CE Ceará O que a prevalência de endereços em logradouros com nome de santos e coronéis mostra sobre o Ceará

Na publicação, o presidente do IBGE, Márcio Pochmann, ressalta que “embora abriguem uma proporção pequena da população brasileira, eles são foco de interesse social e de políticas públicas específicas, em especial as orientadas à população institucionalizada e em situação de extrema pobreza”.

O Instituto também pondera que os novos dados trazem importantes subsídios para a implementação de políticas públicas de moradia e urbanismo.