Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Viatura da Polícia Civil do Ceará, que elucidou crime de feminicídio em Tejuçuoca

Segurança

Homem é preso em Tejuçuoca por feminicídio após crime ser registrado como acidente de trânsito

O caso ocorreu em dezembro de 2023, mas homem foi preso na última quarta-feira (3)

Redação 06 de Setembro de 2025
Foto que contém a Igreja Matriz de Miraíma

Negócios

Miraíma tem a população mais "pobre" do Ceará; confira os indicadores de 20 cidades

Cidade no Vale do Curu tem rendimento mensal abaixo do salário mínimo

Luciano Rodrigues 28 de Julho de 2025
Resultado das eleições 2024 para Vereador

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para vereador em Tejuçuoca?

Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos

Redação 05 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para prefeito

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para prefeito em Tejuçuoca?

Veja resultado da votação

Redação 05 de Outubro de 2024
Montagem de fotos mostra incêndio

Segurança

Polícia investiga incêndio em garagem da Secretaria da Saúde de Tejuçuoca

O caso é investigado pela Delegacia Municipal de Itapajé

Redação 09 de Setembro de 2024
ex-prefeitos

PontoPoder

Ex-prefeitos de pelo menos 16 cidades no Ceará se preparam para disputar prefeituras em 2024

Da Capital a cidades do interior, ex-prefeitos anunciam pré-candidatura em tentativa de voltar ao poder

Alessandra Castro 21 de Março de 2024
Vídeo Tejuçuoca

Segurança

Comerciante reage e toma arma de criminoso durante assalto em Tejuçuoca, CE

Vítima desarmou criminoso durante luta corporal dentro do estabelecimento

Redação 20 de Maio de 2022
torre de telefonia que desabou sobre homens

Ceará

Duas pessoas morrem após torre de telefonia desativada desabar em Tejuçuoca, no Interior do Ceará

Caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira (2)

Redação 02 de Maio de 2022

Região

Corrida de cavalos provoca aglomeração em Tejuçuoca

Delegacia de Polícia Civil de Itapajé deve investigar o caso

Honório Barbosa 28 de Abril de 2021

Segurança

Criança de três anos é morta a tiros e outras duas pessoas são baleadas no Interior do Ceará

As duas pessoas atingidas pelos disparos foram socorridas a um hospital da região. Um suspeito foi preso

Redação 20 de Janeiro de 2021
1 2 3