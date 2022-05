Duas pessoas morrem após torre de telefonia desativada desabar em Tejuçuoca, no Interior do Ceará

O desabamento de uma torre de telefonia desativada no município de Tejuçuoca, no interior do Ceará, deixou duas pessoas mortas. A dupla retirava peças do equipamento quando foi atingida pela estrutura, que caiu na madrugada desta segunda-feira (2).

O local do acidente fica perto da CE-168. Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada para atender a ocorrência.

A Delegacia Municipal de Itapajé, município vizinho, investigará as circunstâncias do caso.

"Uma equipe da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) compareceu ao local, onde foram coletados indícios que subsidiarão as apurações", diz a pasta.

Denúncias

A população pode contribuir repassando informações que auxiliem nas investigações. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para o (85) 3101-0181, WhatsApp por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As denúncias podem ser feitas ainda para o número (85) 3346-0289, da Delegacia de Itapajé, ou ainda para o (85) 98728-5909, WhatsApp da unidade, por onde podem ser enviadas mensagens de texto, áudio e vídeo. O sigilo e o anonimato são garantidos.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE