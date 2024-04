Vacinação contra a dengue no Ceará começa no dia 13 de maio, anuncia Elmano

A vacinação contra a dengue no Ceará começará a partir de 13 de maio. As doses do imunizante chegaram ao estado nesta sexta-feira (26), conforme anúncio feito pelo governador Elmano de Freitas (PT), nas redes sociais.

Segundo a divulgação, a data foi definida em acordo com os quatro municípios que receberão os imunizantes, conforme critérios do Ministério da Saúde:

Fortaleza - 38.594 doses

- 38.594 doses Aquiraz - 1.357 doses

- 1.357 doses Eusébio - 1.410 doses

- 1.410 doses Itaitinga - 1.017 doses

De acordo com as autoridades sanitárias estaduais, o lote enviado para o Ceará deve cobrir apenas 25% da população entre dez e 14 anos de idade.

“O Brasil é o primeiro país no mundo a oferecer essa vacina no sistema público de saúde. A medida colabora para a redução do número de casos da doença. Mas os cuidados para evitar a proliferação do mosquito Aedes Aegypti devem continuar, eliminando água armazenada que pode se tornar possíveis criadouros”, ressaltou o governador.

