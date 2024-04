Vacina da dengue no Ceará: Quem pode tomar?

O Ceará recebe o primeiro lote de vacina contra a Dengue a partir desta sexta-feira (26), com os imunizantes sendo distribuídos para Fortaleza (154.376 doses), Eusébio (5.641 doses), Aquiraz (5.428 doses), e Itaitinga (4.068 doses). Seguindo determinação do Ministério da Saúde, o público prioritário neste momento são crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos.

A expansão da vacinação contra a doença foi anunciada nesta quinta-feira (25) para mais 625 municípios em seis estados. Além do Ceará, foram contempladas cidades em Alagoas, Piauí, Rio Grande do Sul, Sergipe e Mato Grosso.

As novas regiões receberão a quarta remessa de 986,5 mil doses, que também será destinada para os municípios beneficiados nas etapas anteriores.

A distribuição das doses nos municípios foi determinada com base em três critérios principais: ranqueamento das regiões de saúde e municípios; quantitativo necessário de doses conforme a disponibilidade (prevista pelo fabricante); e o cálculo do total de doses a serem entregues em uma única remessa ao município.

Conforme o Ministério da Saúde, as doses destinadas para aplicação da segunda dose (D2) serão enviadas posteriormente, considerando o intervalo recomendado de 3 meses para completar o esquema da vacinação.

Ampliação do público-alvo

Em municípios já contemplados nas fases anteriores, o Ministério da Saúde adotou uma estratégia temporária para aplicação das vacinas recebidas pelo país em fevereiro e que estão próximas ao vencimento, em 30 de abril. Durante reunião da Câmara Técnica de Assessoramento em Imunização (CTAI), no último dia 17, foi definido que as localidades que ainda tiverem com um alto número de doses a vencer poderão ampliar a vacinação para a faixa etária de 6 a 16 anos.

Caso as cidades permaneçam com baixa adesão na campanha de vacinação, as doses próximas ao vencimento ainda poderão ser ampliadas ao público especificado na bula da vacina da dengue (atenuada), que vai dos 4 aos 59 anos. Conforme o ministério, essa medida só deverá ser adotada em caso de necessidade, para não haver perda do imunizante.

Ainda conforme a pasta, aqueles que forem contemplados por meio deste plano de ação terão a segunda dose garantida. "Precisamos lembrar que essa estratégia é apenas para as vacinas que possuem prazo de validade em 30 de abril. Ou seja, as cidades que não tiverem mais doses desse lote permanecem com o público recomendado anteriormente, de 10 a 14 anos", pontou na ocasião o diretor do Departamento do Programa Nacional de Imunizações (DPNI), Eder Gatti.