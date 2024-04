Vacinação contra influenza para todas as idades começa na próxima segunda-feira (29), no Ceará

As prefeituras de todos os 184 municípios cearenses começam, a partir de segunda-feira (29), a aplicar a vacina contra a influenza em pessoas de todas as faixas etárias. Interessados em tomar o imunizante devem, porém, consultar a programação de vacinação de cada cidade, que vai depender do estoque de doses.

"Estamos abrindo a vacinação contra a influenza para todas as faixas etárias, no Ceará. [...] Temos surtos de influenza A em creches. A gripe não é resfriado, pode complicar e facilitar introdução bacteriana", justificou o secretário-executivo de Vigilância em Saúde da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), Antônio Lima Neto, o Tanta, nesta sexta-feira (26). Ele participou da cerimônia de conclusão da iniciativa “Imuniza+: Um projeto para melhoria da cobertura vacinal infantil no Ceará”, na sede da Procuradoria Geral de Justiça.

De acordo com o gestor, quando o Estado iniciou a vacinação para o público prioritário — como bebês, idosos e gestantes —, 45 dias atrás, já havia a predominância de influenza nos casos de gripe monitorados pelas autoridades sanitárias. "Apenas 28% do público prioritário está vacinado e isso é muito pouco", ponderou Tanta. Em pouco mais de um mês, o Governo aplicou apenas 826,1 mil doses de vacina, quando a meta era ter aplicado 3,2 milhões.

"A população que deveria ter buscado a vacina, ainda não buscou. E não adianta ficar com vacinas. O objetivo maior é tanto reduzir formas graves da influenza, evitar hospitalização, internação, como, também, evitar a circulação viral, evitar, impedir a transmissibilidade. Então, não adianta a gente aplicar essa vacina depois que a circulação viral é acabada", reforçou a coordenadora de Imunização do Estado, Ana Karine Borges.

Procura por vacina está baixa

Em matéria publicada na terça-feira (23), o Diário do Nordeste mostrou que a procura pela proteção contra a influenza estava baixa, frente ao aumento do número de casos confirmados da doença — naquele dia, a influenza A correspondia à metade das amostras de vírus respiratórios monitoradas pelo Governo.

O cenário é motivo de alerta, uma vez que o imunizante protege contra os casos graves e evita tanto a sobrecarga dos hospitais e das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) como as mortes pela doença.

"Já que a gente recebeu um novo lote [de doses da vacina], a gente precisa disseminar porque barra a circulação do vírus [da influenza A]", reforçou Tanta. Embora não haja dose suficiente para toda a população cearense, a ideia é imunizar o maior número possível de pessoas para garantir uma "proteção coletiva mais eficiente", acrescentou ele.