Vacina contra a gripe: somente 2 a cada 10 pessoas do público alvo estão imunizadas

Apenas 22% do público-alvo está vacinado contra a gripe, conforme os dados do Ministério da Saúde, até este domingo (21). Em quase um mês da campanha de 2024, somente 14,4 milhões de doses foram aplicadas para uma população prioritária de 75,8 milhões de pessoas.

Neste ano, a vacinação contra a influenza foi adiantada em cerca de um mês, começando no dia 25 de março, para proteger a população do período de maior circulação viral, que coincide com o período chuvoso.

Contudo, a adesão ainda está baixa. Os estados com as menores porcentagens da população vacinada são o Distrito Federal (13,78%), Mato Grosso do Sul (14,18%), Mato Grosso (14,36%), Bahia (14,92%) e Rio de Janeiro (17,76%).

Na outra ponta, o Rio Grande do Sul (30%), a Paraíba (26,7%), Santa Catarina (26,6%), Rio Grande do Norte (26,4%) e Sergipe (26%) estão com os maiores números de imunizados. O Ceará aparece com 25,6% com 644.841 doses aplicadas.

Os postos de saúde dos municípios cearenses, inclusive, realizaram o Dia D de vacinação nesse sábado (20). Por isso, os dados ainda podem ser atualizados com mais quantitativos da campanha.

Em 2024, a vacinação contra a influenza acontece no primeiro semestre do ano nas regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, enquanto no Norte será no segundo semestre.

A mudança na estratégia, desde 2023, busca atender às particularidades climáticas da região, que inicia no período do Inverno Amazônico, quando há maior circulação viral e de transmissão da gripe.

Neste ano, a composição da vacina é destinada a proteger contra a Influenza A (H1N1), Influenza A (H3N2) e Influenza B.

Quem pode se vacinar

Já podem receber o imunizantes as crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade, os idosos a partir de 60 anos e gestantes, por exemplo. As vacinas estão disponíveis em postos de saúde de todo o Estado. Confira a lista completa: