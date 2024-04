Carteira estudantil 2023 poderá ser usada até 30 de abril; saiba como solicitar o documento de 2024

As carteiras estudantis 2023 continuarão válidas até a próxima terça-feira (30). Para garantir os benefícios da tarifa estudantil e do passe livre do transporte coletivo, o público deve solicitar o documento válido em 2024 em um dos oito postos de atendimento ou pela internet. Até agora, segundo a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), 191.307 carteirinhas foram encaminhadas para confecção neste ano, e 175.710 foram entregues às entidades estudantis.

Solicitação

Os estudantes podem solicitar o documento de forma on-line pela plataforma Identidade Estudantil durante todo o ano. A solicitação também pode ser feita de forma presencial, desde que seja agendada no site da Etufor e seja escolhido um dos postos de atendimento:

Sede da Etufor (Avenida dos Expedicionários, 5677 - Vila União);

Shopping RioMar Kennedy;

Vapt Vupt Centro, Messejana, RioMar Fortaleza e Antônio Bezerra;

Central da Cidadania na Câmara Municipal de Fortaleza;

Terminal Washington Soares.

A documentação necessária inclui RG, CPF, declaração de matrícula e comprovante de endereço atualizado para alunos da rede pública e particular. Todos os estudantes devem realizar novamente a biometria, seja online ou presencialmente, como medida de segurança para evitar fraudes.

Alunos novatos

Os alunos novatos da rede pública e privada devem solicitar o documento, enviando a documentação devida de forma on-line ou presencial para receber a carteira nova.

Alunos veteranos

A carteira dos alunos veteranos das escolas públicas municipais e estaduais será requisitada pela direção das instituições, que se responsabilizará pela solicitação da gratuidade.

Já os alunos da rede particular devem solicitar e pagar a taxa de confecção. O boleto pode ser impresso pela internet e pago em qualquer instituição financeira e aplicativos.

Os estudantes que já possuem carteirinha da rede particular de escolas e universidades, e continuam na mesma instituição de ensino, devem solicitar a confirmação de matrícula e imprimir o boleto pelo site. Caso tenham mudado de escola ou universidade, devem solicitar a confirmação de matrícula na sua instituição de ensino atual (procedimento realizado pelo representante cadastrado junto à Etufor) para que sejam atualizados seus dados. Dessa forma, podem imprimir seu boleto com as informações corretas. Em ambos os casos, é necessário acessar o Catálogo de Serviços do Portal da Prefeitura.

Alunos bolsistas do Prouni ou de universidades públicas devem solicitar a gratuidade para obter a carteira de estudante de 2024, apresentando a declaração correspondente.

Confirmação da matrícula

Após os pedidos, os alunos devem acompanhar a solicitação pelo site e solicitar à instituição a confirmação da matrícula no site da Etufor e aguardar o processo de confecção para receber os documentos em suas instituições de ensino ou nos Diretórios Centrais dos Estudantes (DCEs), no caso das universidades.

Benefícios da carteira de estudante

Por meio da carteira de estudante, os alunos têm acesso à tarifa estudantil de R$ 1,50 e ao Passe Livre, que permite duas passagens diárias em dias úteis e letivos, sem necessidade de cadastramento. Em 2024, já foram concedidas 5.606.313 passagens pelo Passe Livre até abril. Fortaleza é a primeira cidade do país a conceder passe livre estudantil de forma universal para todos os estudantes, sem restrições.