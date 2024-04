Lotérica se destaca por tradição e responsabilidade social

Fundada em Fortaleza em 1980, a Mororó Xerez Loterias acumula tradição, credibilidade e segurança. Comprometida com a responsabilidade social e a política da Caixa, a empresa oferece produtos como, pagamentos de contas, apostas e jogos, depósitos, transferências, saques e bolões do Xerez. As opções de jogo disponíveis são: Milionária, Mega Sena, Lotofácil, Quina, Lotomania, Timemania, Dupla Sena, Loteria Federal, Dia da Sorte e Super Sete.

João Mororó, sócio da Mororó Xerez Loterias, destaca que as loterias estão alinhadas à Política de Responsabilidade Social, Ambiental e Climática (PRSAC) da Caixa, um conjunto de diretrizes que orientam a atuação da empresa e de seus colaboradores, incluindo empregados, dirigentes, conselheiros, parceiros, estagiários, aprendizes e prestadores de serviços. “Essas diretrizes garantem a responsabilidade social em nossas estratégias, serviços, processos e no relacionamento com as partes interessadas”, enfatiza João.

Além dos serviços de jogos, saques e depósitos, atividades como financiamento de casa própria, empréstimo consignado, consórcio e seguros também são ofertadas por meio da Caixa. “Nossa equipe está sempre pronta para esclarecer dúvidas, oferecer melhores opções de jogos, bolões, probabilidade de ganho e perdas, bem como todo pacote de serviços bancários oferecidos pela Caixa Econômica Federal”, destaca João, que também ressalta o valor de ser parceiro de uma empresa que desenvolve o Brasil há 163 anos.

A Mororó Xerez oferece aos seus clientes a comodidade de realizar apostas em loterias de qualquer lugar, seja em casa, no trabalho ou em qualquer outro local. Além disso, a casa de loterias disponibiliza entregas em domicílio, permitindo que os clientes façam seus jogos e apostas sem sair de casa. “Acreditamos que a excelência no atendimento é fundamental para a fidelização dos nossos clientes e para o sucesso do nosso negócio. Por isso, investimos constantemente na capacitação da nossa equipe e na criação de um ambiente acolhedor e prático em nossas unidades”, conclui o profissional.

SERVIÇO

Telepapostas: (85) 98549.4900

📍Av. Abolição, 2950 Lj.02 - Meireles

📍Av. Santos Dumont, 5546 - Cocó

📍Av. Santos Dumont, 2626 L.23 - Aldeota

https://mororoxerez.com.br/

Instagram: @mororoxerez.loterias

Facebook: Mororó Xerez Loterias

mororoxerez2023@gmail.com