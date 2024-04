Ceará tem novo aviso de chuvas intensas até sábado (27) em todas as cidades; veja previsão

O fim de semana deve ser de chuvas intensas em todas as regiões do Ceará, incluindo Fortaleza e Região Metropolitana, de acordo com aviso emitido pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

O órgão aponta a previsão de precipitações por região entre a noite desta sexta-feira (26) e a manhã de sábado (27): no centro-norte e no litoral, há “risco médio” (41 a 70% de probabilidade) de ocorrerem chuvas intensas; já na parte Sul, o risco é “potencial” (20 a 40%).

Legenda: Mapa do Ceará mostra probabilidade de chuvas por região Foto: Reprodução/Funceme

Em todo o centro-norte cearense, a chuva deve ser contínua, com intensidade de moderada a forte. Para o centro-sul, a previsão é de chuva isolada (que atinge até 50% do território de uma região do Estado), com intensidade de fraca a moderada.

A Funceme destaca ainda que “não se descarta a possibilidade de descargas elétricas e rajadas de vento”.

Previsão para a Grande Fortaleza

De acordo com a Funceme, a capital deve ter precipitações mais frequentes entre sexta e sábado, “principalmente durante o final da manhã e a tarde de sexta (26), além da madrugada e manhã de sábado (27)”.

No domingo (28), a previsão é de chuva isolada durante a madrugada e a manhã.