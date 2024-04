Após pressão popular, Prefeitura desiste de remover Mercado da Aerolândia e avalia alternativa

A Secretaria da Infraestrutura de Fortaleza (Seinf) desistiu de desmontar e remover o Mercado da Aerolândia, como anunciado na última semana, após manifestação dos moradores do entorno contrários à decisão. Além disso, a comunidade cobra a reforma do mercado e a requalificação da praça para comércio e programação cultural.

A mudança foi definida após uma reunião entre moradores e a Seinf na última terça-feira (23), quando houve uma votação comunitária para a permanência da estrutura. Após o resultado, a Prefeitura de Fortaleza deve elaborar um novo projeto.

Isso porque a ideia inicial era levar a estrutura para ser conectada ao Mercado dos Pinhões, no Centro, e criar um polo gastronômico, turístico e cultural na área nomeado de Mercado de Ferro, já que era o nome original quando os dois mercados eram conectados. Contudo, a proposta foi mal recebida pelos moradores da Aerolândia por se tratar de um patrimônio histórico e cultural.

A estrutura está no bairro desde 1938 e foi tombada em 2008. Por isso, um grupo se reuniu com cartazes e um carro de som para fechar, parcialmente, a BR-116, em frente ao Mercado da Aerolândia. Na sequência, foi feito um encontro formal com a Secretaria da Infraestrutura.

“As pessoas estão felizes e se sentindo vitoriosas com a nossa luta”, resume Francisco Paulo de Almeida, de 60 anos, líder comunitário da Aerolândia. Em diálogo, a gestão municipal também se comprometeu a fazer melhorias na área, mas ainda não há data definida.

“Temos a necessidade de ter outro mercado de hortifrutigranjeiro, a cobertura da quadra e a implantação de um bicicletar. Precisamos de uma atenção para o Mercado na grade de cultura, como tem no Mercado dos Pinhões, com um calendário de programação cultural”, completa Francisco.

Legenda: Moradores manifestaram contrariedade ao projeto Foto: Seinf/Reprodução

O que muda no projeto

Samuel Dias, secretário da Infraestrutura, explica que a reunião altera a proposta, mas a criação do polo gastronômico ainda deve acontecer. Ainda não foram repassadas datas para o projeto ou para as reformas da Aerolândia.

"A ideia de ampliação do polo cultural do Mercado dos Pinhões permanece em desenvolvimento e a partir de uma conversa com a comunidade da Aerolândia foi detectado que a possibilidade de retirada é inviável, tendo em vista o desejo de permanência e assim vai ser feito", destaca.

O Mercado da Aerolândia vai ser restaurado onde está, toda a área de entorno e nós iniciamos as discussões do projeto do Mercado dos Pinhões de como vai ser feita a ampliação Samuel Dias Secretário da Infraestrutura

Contexto histórico

O original Mercado de Ferro foi construído em fevereiro de 1896 e inaugurado em 18 de abril de 1897, na antiga Praça Carolina, como registra o Mapa Cultural do Ceará. Na época, ficava ao redor do Palácio do Comércio e da Sede dos Correios e Telégrafos.

A estrutura “mãe” foi montada na administração do intendente (prefeito da época) Guilherme César da Rocha e do presidente (governador) comendador Antônio Pinto Nogueira Accioly.

O recurso foi conseguido por meio de bilhetes de crédito, conhecido como borós, e foi a primeira vez em que foi utilizado ferro numa estrutura da cidade. A ornamentação foi fabricada na França, nas oficinas de Guillot Pelletier, seguindo uma prática em voga na Europa.

Legenda: Recurso dos borós foram usados para a construção de um mercado em Fortaleza Foto: Arquivo Nirez

O espaço serviu para a venda de carne fresca e verdura, surgindo como um símbolo da modernidade que Fortaleza buscava no final do século XIX e no início do século XX. Na época, a população comercializava vários gêneros alimentícios nas ruas ou em locais não autorizados, sem o aval da fiscalização pública.

Em 1938, contudo, a gestão da época optou por desmembrar a estrutura devido ao funcionamento do Mercado Central em relação à concorrência.

Dessa forma, no dia 20 de março de 1938 foi implantado o Mercado da Aerolândia, na BR-116, nº 5431. Já o Mercado dos Pinhões foi instalado no dia 12 de julho de 1938 na Praça Visconde de Pelotas (Pinhões), entre as Ruas Gonçalves Ledo e Nogueira Acioli.