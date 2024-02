Volta do Carnaval ao Mercado da Aerolândia traz esperança de reabertura do equipamento

Já conhecido de outros carnavais, o Mercado da Aerolândia voltou em 2024 a receber programação como polo oficial do Ciclo Carnavalesco promovido pela Prefeitura de Fortaleza. O retorno da folia, para moradores e visitantes, aponta para uma esperança compartilhada coletivamente: a revitalização e reabertura plena do equipamento.

Localizado às margens da BR-116, o mercado é um bem tombado desde 2008 e encontrou uso cultural e de lazer nos últimos anos após décadas de uso comercial. Apesar disso, as programações do tipo não são contínuas e moradores apontam que desde a pandemia o estado de abandono virou novamente realidade.

Estrutura é criticada

A contadora e comerciante Josilda Maria de Araújo — 60 anos de vida e 48 deles como moradora do bairro — destaca que a programação neste ano ocorre nos arredores do equipamento. O motivo, diz, é pela estrutura do Mercado — ou a falta dela.

“Antes da pandemia, o Carnaval funcionava dentro do mercado, as bandas. Só que a estrutura está comprometida”, explica ela, que aproveita o retorno da festa ao local para montar venda de drinques no período.

Legenda: Segundo moradores, equipamento está fechado e deteriorado desde 2020; programação de Carnaval acontece nos arredores do Mercado, na área externa Foto: Ismael Soares

“O mercado está totalmente fechado. Tá vendo a estrutura, como tá feia?”, compartilha. “Acho que funcionou por dois ou três carnavais lá dentro, foi muito bom mesmo”, relembra Josilda.

Apesar do tombamento, a estrutura sofreu com deteriorações e chegou a passar por serviços de restauro e manutenção que começaram em 2012 e terminaram em 2015. Moradora há mais de 30 anos do bairro, a autônoma Berenice Castelo Branco lembra do período pós-reforma como de movimentação. "O mercado quando houve a reforma, rapaz, tinha festa, era cheio", destaca.

Mercado no Carnaval

Para Berenice, que também aproveita a programação carnavalesca para buscar uma renda extra vendendo milho, a movimentação da folia ajuda a região. “É positivo pro bairro. Se tivesse aberto direto, era melhor ainda”, aponta.

Legenda: A comerciante Berenice Castelo Branco aproveitou a programação de Carnaval para montar ponto de venda de milho na Aerolândia Foto: Ismael Soares

“(A programação) estava lotada, muita gente de terceira idade. Acho muito bacana. O pessoal fica ‘tô em casa e tem uma diversão bem aqui pertinho’. A maioria (do público) é aqui do bairro. É tranquilo, sadio”, descreve Josilda, que garante ainda que há quem venha de outros bairros especialmente para aproveitar a folia na Aerolândia.

É o caso da dona de casa Cirlane Xavier. Moradora do São João do Tauape, ela atesta que é frequentadora do equipamento. “Sempre venho. (No Carnaval), vim ontem e hoje (domingo e segunda). A questão da segurança tá muito boa. Trouxe minha mãezinha, de 69 anos. Tudo tranquilo”, avalia.

Legenda: Cirlane Xavier. Moradora do São João do Tauape, ela atesta que é frequentadora do equipamento Foto: Ismael Soares

"Para usufruir"

A programação do período, para ela, contrasta com o dia-a-dia do equipamento. Além do Carnaval, a dona de casa frequenta a feira livre que ocorre aos sábados na área externa próxima à estrutura. “O mercado mesmo tá fechado tá com muito tempo. Ele tá muito decaído, não tem estrutura, precisa de uma reforma boa”, diz.

Legenda: Motoca Almeida, morador do bairro há 57 anos e líder comunitário, ressalta a reforma do Mercado da Aerolândia como uma das principais demandas da população da região Foto: Ismael Soares

Essa é uma das principais demandas de quem vive perto e frequenta o local, como informa o líder comunitário Motoca Almeida, 60 anos e morador da Aerolândia desde os 3.

“Os moradores cobram constantemente que essa reforma seja feita porque ele é o único point que nós temos de entretenimento, festa e eventos pra comunidade. É um patrimônio tombado e é uma referência do bairro”, resume Motoca.

A luta, agora, é para que a atenção despendida ao Mercado da Aerolândia durante a promoção do Carnaval no espaço se estenda para além do período da festa.

“Dá uma esperança de revitalização. As autoridades podiam pensar em arrumar, porque ele é um ótimo espaço. Só falta carinho e dedicação para arrumar o mercado de verdade, dentro, para que a gente possa usufruir”, sustenta Josilda.

Legenda: Josilda Maria de Araújo — 60 anos de vida e 48 deles como moradora do bairro — torce pela revitalização do Mercado Foto: Ismael Soares

A partir dos apontamentos e demandas da população, o Diário do Nordeste buscou a assessoria de imprensa da Secretaria da Cultura de Fortaleza para saber qual a situação atual de funcionamento do Mercado da Aerolândia e, ainda, se existe alguma previsão para reforma ou restauro da estrutura do equipamento. A reportagem aguarda resposta e o texto será atualizado.

