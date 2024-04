Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (27/4)

O sábado pede movimento, diálogo e comunicação. A Lua e Mercúrio estão numa conversa super agradável. Hoje você vai se sentir muito mais seguro para falar e expressar suas ideias com empatia. Aproveite o dia para expor o que vem do fundo da sua alma e resolver qualquer tipo de mal-entendido. Estude, leia, pesquise. Estimule sua mente e se abra para as boas notícias. A lua será desafiada por Saturno e pode ser que você se sinta provocado ou tenha que lidar com variações de humor.

Áries

Você está iniciando uma nova fase. Se deixe encantar pelas novidades. Você anda super inspirando(a), mas chegou a hora de colocar suas ideias em prática. Desbrave novos caminhos e aproveite seu entusiasmo. Não deixe seus medos no comando.

Touro

É momento de prosseguir. taurino(a). Continue se dedicando a algo que você iniciou, tenho certeza que sua perseverança será recompensada. Mas sinto que você precisa de algo a mais, se entregar uma a uma novidade, pois corre o risco de você se sentir entediado.

Gêmeos

É tempo de refletir sobre o que você sabe que é certo para você e o que a vida tem a oferecer. Não assuma riscos, tente seguir os planos e mostre que você sabe o caminho a seguir.

Câncer

Você está realmente em contato com os seus sentimentos? É hora de se abrir, expressar seus sentimentos, mostrar compreensão, aproximar-se de um amigo ou algum familiar. Tente criar novos elos. Existe uma oportunidade lhe aguardando.

Leão

Você está encontrando algumas resistências, leonino(a). É hora de dizer "não". Chega de ceder para evitar polêmicas. Bata o pé e exija seus direitos. Seja honesto sobre o que você quer e tente agir de acordo.

Virgem

Você está se limitando por alguma experiência difícil ou por sua própria falta de direção. Você tem escolas e há um caminho a seguir, mas está amarrado a conceitos e ideias. Se você se abrir para as possibilidades não terá mais que bancar a vítima.

Libra

Invista em planos válidos e viáveis, libriano(a). Você está pronto(a) para viver novos começos. Concentre-se apenas nos resultados tangíveis e direcione seu conhecimento prático e habilidades para investir em você mesmo(a) e no seu futuro.

Escorpião

Antes que você embarque numa nova jornada, você precisa se libertar de antigos padrões de comportamento, abandonar a bagagem emocional e dizer adeus ao seu velho "eu". É hora de colocar a sua vida em ordem.

Sagitário

Não se recuse a sentir, sagitariano(a). Encare suas emoções. Você precisa aceitar a verdade sobre uma situação. Seja sincero com você mesmo e com o outro. Uma atitude defensiva não vai te levar a nada.

Capricórnio

Você tem confiança plena em suas intenções e está finalmente em um ponto onde se sente orgulhoso de tudo que conquistou. Você está se preparando para passar para a próxima fase de crescimento pessoal e deixar o passado para trás, mas precisa libertar-se das expectativas alheias.

Aquário

Deixe suas amarras para trás e não tema a perda de algo que será em breve substituído. Você precisa se abrir as mudanças e seguir o fluxo. Não se prive mais de amor, mude suas prioridades e aceite.

Peixes

Divirta-se e ria um pouco da vida, e procure novas maneiras de lidar com velhas situações. Tente criar uma nova maneira de conquistar seus objetivos atuais. Recuse-se a deixar que a mudança o aborreça.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.