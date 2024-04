Casal viraliza nas redes sociais ao reproduzir dança final de 'Dirty Dancing' em festa; assista

Quem já assistiu ao clássico 'Dirty Dancing - Ritmo Quente' (1987), certamente lembra da cena final do longa, em que Patrick Swayze e Jennifer Grey dançam para o público ao som de '(I've Had) The Time of My Life', nas inesquecíveis vozes de Bill Medley e Jennifer Warnes. Até quem não assistiu deve saber que momento é esse.

Pois bem, para celebrar os 40 anos de vida da paraibana Raquel Escorel, conhecida como a palhaça "Bitoca", ela e o esposo, o cearense Wescley de Morais, 40, conhecido como o palhaço "Miolo de Pote", reproduziram a dança da cena eternizada no cinema e têm viralizado nas redes sociais. O vídeo já tem mais de 30 milhões de visualizações.

O momento foi a realização de um sonho para Raquel. "No ano passado, quando pensei em fazer meus 40 anos, não tinha dúvida do tema, que era 'Dirty Dancing'. Na minha adolescência, eu assistia todos os domingos na casa da minha tia, porque eu não tinha televisão colorida, só tinha uma preto e branco na minha casa, e eu não tinha videocassete. Então, aos domingos, eu ia para a casa da minha tia, alugava o filme e assistia. Eu sabia que, um dia, iria realizar o sonho de dançar essa dança com alguém especial na minha vida", compartilhou a palhaça. A festa ocorreu no último 17 de abril, em um buffet na Parquelândia, em Fortaleza.

Tenho discos, tenho o DVD, eu sabia que um dia iria realizar o sonho de fazer uma festa com o tema do filme, aprender a coreografia e dançar com a pessoa que Deus escolheria para mim". Raquel Escorel Palhaça

No vídeo, Raquel e Wescley usam figurinos parecidos com os dos personagens Baby e Johnny e dançam enquanto as cenas reais passam para o público em um telão atrás do palco. A coreografia foi ensaiada com o professor e coreógrafo Diego Borges, que apresenta um espetáculo justamente sobre o filme, chamado "Uma Noite em Ritmo Quente". "Como a gente se conhecia, eu chamei ele [Diego] para me ensinar, nos ensinar a coreografia, e ele topou. Foi um grande prazer aprender essa dança com ele. Tivemos uns nove ensaios, refizemos várias cenas. O que ia ser só uma festa e uma dança, se transformou em várias cenas do filme", lembra Raquel.

Repercussão

A repercussão do momento nas redes sociais surpreendeu o casal, especialmente porque perceberam que o sonho era semelhante ao de muitas outras mulheres.

"Eu não sabia que ia ter uma repercussão tão grande. É um sonho não só meu, notei que é de várias mulheres, de fazer essa dança com seu namorado, com seu pai, com alguém, e eu estou muito feliz, muito realizada com tudo que aconteceu. A gente se empenhou bastante, meu marido foi um super homem por ter topado tudo isso comigo e ter reproduzido várias cenas comigo", celebra ela.

Legenda: O casal ensaiou com um coreógrafo profissional para conseguir reproduzir as cenas do filme Foto: Arquivo Pessoal

Além do apoio do marido, Wescley, a mulher disse que foi estimulada pelos filhos e pelos seguidores de suas próprias redes sociais, que acompanharam o processo desde os ensaios. "A gente postou tudo, como começou, o primeiro, o segundo, o terceiro ensaio, as cenas, os ensaios para o salto. Meu filho chorou muito no primeiro dia que a gente conseguiu [o salto, uma dos momentos mais icônicos da cena], porque eles sabiam que era um sonho que eu tinha desde a adolescência", se emocionou Raquel.

Trabalho como palhaços

Raquel e Wescley são conhecidos na Capital como os palhaços "Miolo de Pote" e "Bitoca". Eles trabalham na área há 15 anos e têm no currículo diversos eventos.

"Já fizemos para artistas como Simone, Solange Almeida, Tirullipa, Márcia Felipe. Criamos conteúdo de humor para toda a família nas nossas redes sociais", diz Raquel.