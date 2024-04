Embaixador da Coreia do Sul viraliza ao cantar samba no Rio de Janeiro; veja vídeo

O embaixador da Coreia do Sul no Brasil, Lim Ki-mo, viralizou nas redes sociais após ser flagrado cantando samba, na segunda-feira (15), em um dos eventos mais tradicionais do ritmo na cidade do Rio de Janeiro.

O diplomata fez uma participação especial no Samba do Trabalhador, no Clube Renascença, que costuma receber shows às segundas-feiras, em Andaraí. No local, o representante sul-coreano cantou uma sequência de sucessos, incluindo as canções "Trem das Onze", de Adoniran Barbosa, e "Tá Escrito", do Grupo Revelação. De blusa e calça social, Lim animou o público ao lado de Moacyr Luz e dos músicos que se apresentavam na noite.

VEJA MOMENTO

Nas redes sociais, o embaixador falou sobre a ocasião e agradeceu pela experiência: "Samba me dá alegria, me faz feliz. Obrigado a todos por tudo!", escreveu.

Na publicação, usuários aprovaram a desenvoltura de Lim. "Já avisaram pra Coreia que ele é nosso? O embaixador mais amado pelos brasileiros", comentou uma usuária. "Alguém já deu o CPF para ele? Ninguém mais leva ele embora do Brasil", brincou outra.