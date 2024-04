Serpentina Bar e Cultura, no Centro, fechará as portas em maio após mais de 7 anos

Local de encontros, risadas e amores, o Serpentina Bar e Cultura anunciou que encerrará as atividades no próximo mês. O estabelecimento localizado no Centro de Fortaleza vai estar aberto até o dia 12 de maio e depois "dará um tempo (não se sabe quanto) de suas atividades". A publicação foi feita no início da tarde desta terça-feira (23) e já registra diversos comentários de clientes lamentando o fechamento do bar.

"Gente, é com muita serenidade que anunciamos: os próximos dias serão de despedida aqui no Serpentina. Esse anúncio é, também, uma convocação: venham se despedir da gente. Essa postagem é, principalmente, uma oportunidade para agradecer, verdadeiramente, pela honra que foi poder contar, nestes 7 anos e meio, com apoios e presenças tão incríveis", escreveram.

A dona do Serpentina, Carolina Ferraz, afirmou que a pausa não é temporária, explicando que a decisão foi tomada porque ela se dedicará a outros planos, profissionais e acadêmicos.

Na publicação, eles agradeceram a alguns amigos, músicos e sócios, como Felipe Araújo, Maurição Lima, Camila Sá e ao gerente Gui. "O que faz um bar legal e interessante são as pessoas, é sua frequência. Não é nem a comida nem a bebida", afirmaram.

"É um orgulho que tenhamos sido considerados um reduto da esquerda, que tenhamos sido um espaço onde mulheres se sentiram confortáveis. É uma honra termos feito parte, ainda que tão modestamente, da história boêmia da Fortaleza, tão grande". Serpentina Bar e Cultura Nota oficial

Por fim, a nota oficial do Serpentina disse que a despedida ocorre nas próximas semanas, mas pediu: "sem lamentos, com o coração tranquila e muita música boa".

Veja também Verso Gandaia Club, no Dragão do Mar, encerrará suas atividades em maio, diz sócio Verso Campanha Visite Uma Livraria incentiva leitores a apoiarem lojas físicas; conheça as de Fortaleza

Programação do Serpentina

Nesta semana, eles anunciaram a programação: