Gandaia Club, no Dragão do Mar, encerrará suas atividades em maio, diz sócio

Dois meses após o anúncio do fechamento do Gandaia Bar e Restaurante, o Gandaia Club, que funcionava ao lado, também anuncia o fim das atividades. Segundo Victor Wesley, um dos sócios do estabelecimento, a boate terá mais uma ou duas festas antes de, efetivamente, fechar as portas — o que está previsto para ocorrer no dia 30 de maio.

"Acho que, desde janeiro, a gente já tinha decidido que ia fechar. A gente só não tinha escolhido a data", compartilhou o sócio, que atua como produtor-chefe no local.

No entanto, apesar do fechamento da casa de shows no Dragão do Mar, Wesley garante que continuará produzindo eventos na Capital.

"A gente vai continuar produzindo a [festa] 'Vai Ter Pop' em Fortaleza, a festa da Taylor [Swift, cantora pop] também, passeando por vários casas do Dragão do Mar, do Centro, do Benfica, que a gente é parceiro e que a gente acha que funciona a nossa ideia, também, lá. Sem precisar ficar preso em uma casa fixa", afirma o produtor.

Sem o Gandaia Club, Wesley pretende focar em produzir eventos em outras capitais, como São Paulo, Rio de Janeiro, Natal, Recife, Teresina e João Pessoa.

Gandaia Bar e Restaurante também encerrou atividades

No último mês de fevereiro, o Gandaia Bar e Restaurante, que funcionava ao lado do Gandaia Bar, anunciou que encerraria suas atividades comerciais e retornaria "transformado" entre abril e maio, com novo nome e novo cardápio.

Àquela época, os administradores do Gandaia Club fizeram questão de frisar que a boate, contudo, continuaria funcionando normalmente.