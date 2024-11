Ceará Natal de Luz chega à Praça do Ferreira com tradicional coral e show; veja fotos

O Ceará Natal de Luz chegou à Praça do Ferreira, em Fortaleza, na noite desta sexta-feira (22) com o tradicional coral, que terminará com show do Padre Fábio de Melo. Em sua 28ª edição, o evento começou no fim desta tarde com a Banda do Corpo de Bombeiros e uma encenação teatral.

A estreia da nova edição conta ainda com a Camerata Villa Lobos, que estava acompanhada de três tenores, Chambinho do Acordeon e do Coral da Luz.

Neste ano, o tema do Ceará Natal de Luz é "Natal da Cearensidade", para ressaltar as mais diversas manifestações culturais do povo cearense. O homenageado da edição é o cartunista Mino.

Durante quase um mês, ações natalinas serão feitas em diversos pontos da Capital cearense. Todos os dias, até 23 de dezembro, o Coral da Luz se apresenta nas sacadas do Hotel Excelsior. São cerca de 150 crianças e adolescentes, que vão se revezar ao longo da programação.

O Caminhão da Luz também entrará em cena e vai fazer 21 rotas na cidade entre 24 de novembro e 23 de dezembro. Será possível saber as rotas do dia no site do evento e nas redes sociais do Ceará Natal de Luz.

Veja fotos da estreia da 28ª edição do Natal de Luz

Legenda: Camerata se uniu com coral para fazer a estreia do Natal de Luz Foto: Kid Júnior

Legenda: Público acompanhou a chegada do Ceará Natal de Luz na Praça do Ferreira Foto: Kid Júnior

Legenda: Natal de Luz percorrerá vários pontos de Fortaleza Foto: Kid Júnior

Legenda: Programação foi aberta ao público na Praça do Ferreira Foto: Kid Júnior

Legenda: Encenação teatral também marcou estreia do evento natalino na Praça do Ferreira Foto: Kid Júnior

Legenda: Evento ocorreu na Praça do Ferreira Foto: Kid Júnior

Legenda: Assis Cavalcante, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza, também esteve presente no evento Foto: Kid Jr

Legenda: Público marca presença na celebração de boas-vindas ao Natal Foto: Kid Jr