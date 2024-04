Chove em 67 cidades do Ceará neste sábado (27); veja maiores volumes

O fim de semana começou com chuvas em 67 municípios cearenses, conforme mapeamento da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) atualizado às 8h20 deste sábado (27). Seis das 85 cidades informadas tiveram precipitação acima de 50 milímetros.

A maior chuva foi em Fortaleza, onde o posto Caça e Pesca registrou precipitação de 69 mm. Em seguida, aparecem Chaval, com chuva de 64.2 mm, e Caucaia, com 60.2 mm.

Veja as 10 maiores chuvas

Fortaleza: 69 mm

Chaval: 64.2 mm

Caucaia: 60.2 mm

Aratuba: 58 mm

Quixadá: 53 mm

Capistrano: 52 mm

Fortaleza (Posto Defesa Civil de Fortaleza): 46 mm

Maracanaú: 44 mm

Choró: 42 mm

Canindé: 41 mm

Chuvas no mês

Abril se aproxima do fim sendo mais um mês com registro de muita chuva em 2024. As maiores precipitações mensais foram observadas em Barroquinha (518.6 mm), Aurora (503.2 mm) e Várzea Alegre (440 mm). Choveu em todos os 184 municípios cearenses.

Abril a junho

Prognóstico da Funceme divulgado no início deste mês aponta que o trimestre de abril a junho deve ser chuvas em torno da média.

Conforme o prognóstico, o Ceará tem 30% de chances de chuvas abaixo da normalidade, 40% em torno da normalidade e 30% de chances de chuvas acima da média.

Os números são explicados pela perda de força do El Niño no Oceano Pacífico e o aquecimento do Oceano Atlântico, favorecendo a proximidade da Zona de Convergência Intertropical (Zcit).