Com 72 açudes, Ceará registra maior número de reservatórios sangrando em 15 anos, informa Cogerh

O Ceará registrou o maior número de açudes sangrando dos últimos 15 anos. Segundo a Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh), dos 157 reservatórios monitorados pelo órgão, 72 estão sangrando nesta terça-feira (23), o melhor registro desde 2009.

Alcançaram sua capacidade completa São Domingos II, em Caririaçu, e o Martinópole. Este último não registrava evento de sangria há 15 anos.

O Estado alcançou a marca de 7,23 bilhões de metros cúbicos de aportes dos reservatórios, superando o ano de 2023. Segundo o órgão, o volume total acumulado no Estado é de 54,8% da capacidade total. Outros 12 açudes estão com mais de 90% da capacidade total.

"O volume total é reflexo dos bons aportes nas bacias hidrográficas do Estado. As regiões do Acaraú, Coreaú, Litoral, Metropolitana, Serra da Ibiapaba, Salgado e Baixo Jaguaribe estão em situação 'muito confortável', com volumes acima de 70%, com destaque para o Baixo Jaguaribe e Litoral que registram 100% de seu armazenamento", informou a Cogerh.

Sertões de Crateús segue em alerta

Na contramão, a bacia hidrográfica dos Sertões de Crateús registrou menos de 25% de sua capacidade hídrica acumulada. Vinte e dois reservatórios seguem com menos de 30% de volume total de capacidade.

Conforme Tércio Tavares, diretor de Operações da Cogerh, esse cenário destaca "os desafios persistentes impostos pelo clima semiárido da região, com chuvas distribuídas de forma irregular no tempo e espaço".