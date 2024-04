Limoeiro do Norte entra em estado de alerta devido a chuvas intensas e cheia de açudes

O município de Limoeiro do Norte, no Interior do Ceará, entrou em estado de alerta após registrar chuvas intensas desde o último sábado (20). Segundo informações de Raul Bankiza, titular da Secretaria Municipal de Gestão de Convênios, Recursos Humanos e Patrimoniais do município, algumas famílias estão sendo realocadas pela Defesa Civil devido ao risco de inundação das áreas ondem moram.

Os locais em situação mais crítica são o Sítio Espinho, Bixopá e o bairro Antônio Holanda, onde açudes atingiram 100% da capacidade. A situação está sendo monitorada pela Prefeitura, Defesa Civil e Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh).

Veja vídeo

De acordo com o gestor, a princípio, a população atingida está sendo realocada para casas de parentes e amigos, mas equipes do município já estão preparando escolas e quadras esportivas em caso de necessidade. Um relatório com número total de realocados deve ser divulgado até o fim do dia.

Legenda: Os açudes que atingiram 100% de volume estão sendo monitorados 24 horas, segundo a Prefeitura Foto: Divulgação

O secretário pontua que Limoeiro do Norte é uma cidade muito plana e localizada entre dois rios, registrando muitos pontos de alagamento devido ao aumento do nível das águas. "Recebemos água vinda pelo rio de chuvas que ocorrem em municípios que estão acima, tanto do rio Jaguaribe quanto do rio Banabuiú", disse. Outra preocupação do município são os prejuízos na agricultura por conta das lavouras inundadas.

Segundo Raul Bankiza, os açudes que atingiram 100% de volume e que podem causar transtornos estão sendo monitorados 24 horas quanto ao risco da capacidade de seus vertedouros.