Após chuvas da madrugada, muro de antiga fábrica de doces desaba no bairro Damas, em Fortaleza

No início da manhã deste sábado (20), por volta das 5h, o muro da antiga Fábrica Real, localizada no bairro Damas, em Fortaleza, desabou e atingiu um veículo que estava estacionado em frente ao imóvel. Felizmente, o local estava deserto no momento do desabamento e, por isso, ninguém foi atingido.

Legenda: Moradores afirmam que muro já apresentava perigo há certo tempo Foto: Fernando Maia

Segundo moradores da região, o acidente ocorreu após a chuva desta madrugada, que trouxe fortes ventos, mas o muro já estava “inclinado” há certo tempo e causava receio a quem passava pela rua Desembargador Praxedes, entre as avenidas João Pessoa e José Bastos. Por meio de nota, a Defesa Civil informou que acompanha o caso.

“A Defesa Civil de Fortaleza informa que recebeu, na manhã de hoje (20/4), o registro de uma ocorrência de desabamento de um muro, no bairro Damas. A DC está enviando uma equipe ao local para avaliar a situação”, diz o comunicado.

Ainda de acordo com a Defesa Civil, não há famílias em risco no local do desabamento. No entanto, a área será isolada, um relatório será elaborado e enviado para o proprietário, que deve realizar os reparos necessários.