Avenida Rui Barbosa recebe pacote de intervenções e terá redução da velocidade máxima para 50 km/h

A avenida Rui Barbosa, em Fortaleza, terá uma readequação de velocidade máxima de 60 km/h para 50 km/h em toda a extensão. A medida faz parte de um pacote de intervenções para aprimorar a circulação e promover mais segurança para condutores e pedestres. Diariamente, mais de 15 mil veículos trafegam pela via, segundo dados da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC).

Conforme a pasta, a nova regulamentação deve ser implantada até o fim de abril. Após a alteração, os condutores ainda terão um período educativo de três meses para se adaptarem.

Os trabalhos incluem a renovação da sinalização horizontal e vertical, revitalização de faixas de pedestres, infraestrutura cicloviária, paradas obrigatórias, área de espera para motociclistas e marcação das áreas de conflitos nos cruzamentos da Rui Barbosa, dentre outros, no trecho compreendido entre a avenida Antônio Sales e a rua Costa Barros.

Acidentes

O tráfego regulamentado em 50 km/h na Rui Barbosa segue uma tendência mundial, segundo destaca a Prefeitura. A medida contempla ainda a rua Capitão Melo, que é a continuação da avenida, entre a rua Frei Bernardinho e a rua Paulo Firmeza.

De janeiro de 2019 a março deste ano, as vias registraram 241 acidentes, com 195 vítimas feridas e três mortas. Do total de ocorrências, 19 foram atropelamentos.

Segundo estudo da AMC, avenidas e ruas de Fortaleza que receberam a intervenção registraram uma queda de 68,1% nos acidentes fatais. Já um estudo da Organização Mundial da Saúde (OMS) mostrou que a readequação do limite de 60 km/h para 50 km/h aumenta em dez vezes a chance de uma pessoa atropelada sobreviver.