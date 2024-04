Fortaleza terá 'Dia D' de vacinação contra influenza neste sábado (20); veja locais

A Prefeitura de Fortaleza realiza, neste sábado (20), o "Dia D" de vacinação contra Influenza. Ao todo, 134 locais, entre postos de saúde e pontos de apoio, estarão acolhendo a população exclusivamente para vacinação, das 9h às 16h30.

O objetivo é ampliar a cobertura vacinal dos grupos prioritários, que atualmente são o alvo da campanha (Lista completa abaixo). A vacina atua contra os vírus influenza A (H1N1 e H3N2) e B (Haemophilus Influenza).

A campanha de vacinação de 2024 teve início em 11 de março. Até 10 de abril, segundo dados da Prefeitura, 107.638 doses do imunizante foram aplicadas no público-alvo, composto por cerca de 940 mil pessoas.

Grupos prioritários da campanha contra a Influenza:

Crianças de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias);

Idosos a partir de 60 anos;

Gestantes e puérperas (cartão da gestante ou exame de gravidez);

Povos indígenas;

Professores do ensino básico ou superior (crachá com foto ou contracheque);

Pessoas com deficiência permanente;

Caminhoneiros;

Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbano e de longo curso (crachá com foto ou contracheque);

Trabalhadores portuários (crachá com foto ou contracheque);

Forças de segurança e salvamento (crachá com foto ou contracheque);

Forças armadas (crachá com foto ou contracheque);

Pessoas em situação de rua;

Trabalhadores da saúde dos serviços públicos e privados, nos diferentes níveis de complexidade (carteira do conselho, contracheque, declaração do serviço de saúde em Fortaleza ou crachá com foto);

População privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas;

Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais independentes da idade - doenças respiratória crônica, cardíaca crônica, renal crônica, neurológica crônica, além de diabetes, imunossupressão, obesidade grave, transplantados e portadores de trissomias (apresentar exames, receitas, relatório médico ou prescrição médica com até seis meses).

Vacinação domiciliar

Também durante o sábado, cerca de 90 profissionais estarão realizando vacinação domiciliar nos grupos prioritários. As equipes visitarão idosos acamados, como também os que residem em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs).

A Influenza é uma doença respiratória infecciosa de origem viral, que pode levar ao agravamento e ao óbito. A transmissão ocorre, principalmente, através do contato com partículas eliminadas por pessoas infectadas, como ao falar, tossir, e espirrar; ou ainda por mãos e objetos contaminados por secreções. As manifestações mais comuns da doença são súbito de febre, cefaleia, dores musculares (mialgia), tosse, dor de garganta e fadiga.

Multivacinação

Ainda conforme a Prefeitura, os 134 locais de vacinação também estarão ofertando os imunizantes que compõem o Calendário Nacional e contra a Covid-19, garantindo a proteção de crianças a partir de zero ano, adolescentes, adultos e idosos.

Vacinas disponíveis para crianças:

BCG;

Hepatite B;

Hepatite A;

Varicela;

Febre Amarela;

Rotavírus;

Pentavalente;

Pneumocócica 10;

Meningocócica C (conjugada);

Poliomielite (VIP – inativada e VOP - atenuada);

Tríplice Viral (Sarampo, Caxumba, Rubéola);

Tríplice Bacteriana (Difteria, Tétano e Coqueluche);

Papilomavírus humano (HPV).

Vacinas disponíveis para adolescentes: